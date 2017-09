Písničkář Nohavica dostane od Zemana státní vyznamenání

/ROZHOVOR/ Policie lapila, co chtěla! Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše a šéfa poslaneckého klubu Jaroslava Faltýnka jí k trestnímu stíhání sněmovna vydala. Jak se jejich „propuštění“ do rukou mužů zákona projeví? Deníku to řekl politolog Západočeské univerzity v Plzni Lukáš Valeš. Podle něj ANO ve volbách zvítězí, ale Babiš premiérem nebude.