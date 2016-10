Prezidentovi muži či Konvička propadli. Netáhli ani sportovci

Praha /SLEDOVALI JSME ON-LINE/ – Hradní kancléř Vratislav Mynář je po tomto víkendu nejenom bez bezpečnostní prověrky, ale rovněž bez šance na mandát v krajském zastupitelstvu. Ze 184 tisíc odevzdaných hlasů ve Zlínském kraji získala Strana práv občanů (SPO) 4017 hlasů, pro samotného Mynáře hlasovalo 312 lidí (preferenčních hlasů).

Dalšího kolegu z Hradu, šéfporadce prezidenta a držitele diplomatického pasu, Martina Nejedlého zakroužkovalo pouhých 46 lidí. Lídr kandidátky SPO, hradní plánovač prezidentských cest Vladimír Kruliš získal 385 preferenčních hlasů. Masivní kampaň ani poslední cesta prezidenta Miloše Zemana – shodou náhod jel před volbami na Zlínsko – nepomohly, v zastupitelstvu nebudou.

Není to zas tak dávno, co Zeman, Mynář či Nejedlý stáli na Albertově po boku antiislamisty Martina Konvičky. I jemu se ale nedařilo. V senátním obvodu Tábor skončil Konvička sedmý z osmi.

Těžké to ale měli i sportovci či umělci. Své o tom ví třeba saxofonista Felix Slováček v barvách Soukromníků. V senátním klání v Praze 10 ho podpořilo 207 lidí z 24 tisíc hlasujících. „Já jsem během kampaně mluvil minimálně s pěti tisíci lidmi, kteří si ode mě vzali cédéčko a řekli, že přijdou volit," postěžoval si v rozhovoru pro lidovky.cz Slováček, který byl na hlasovacím lístku uveden pod svým skutečným jménem Antonín. Třeba ho fanouškové nepoznali.

(Ne)úspěšný hokej

Voliči neocenili ani tanečníka Vlastimila Harapese, který kandidoval do Senátu za ANO v Praze 6, dostal 3840 hlasů z 29 tisíc. Ve stejném obvodu propadl i někdejší šéf Sazky Aleš Hušák (274 hlasů). A Senát (a případnou imunitu) neokusí ani prvoinstančně odsouzená šéfka ERÚ Alena Vitásková, která kandidovala v Ostravě.

Na severu Moravy se do krajského zastupitelstva nepodívá bývalý skokan na lyžích Jakub Janda (za ODS) ani někdejší olympijský vítěz ve vzpírání Ota Zaremba (do Senátu chtěl na Mostecku za Dělnickou stranu sociální spravedlnosti). Na Ústecku se do kraje nedostal ani hokejový mistr světa z Vídně 1996 Robert Kysela (Pro sport a zdraví). To v Plzeňském kraji budou mít naopak hokejové žně: do zastupitelstva se dostali hokejová legenda Bohuslav Ebermann či někdejší útočník plzeňské Škodovky Michal Dvořák.

A kdo je skokanem voleb? Z 50. na první místo kandidátky TOP 09 pro Plzeňský kraj voliči vynesli europoslance Jiřího Pospíšila. Ze 60. místa na první poslali voliči ODS na severu Moravy europoslance Evžena Tošenovského. Z 55. na 4. místo katapultovali lidé i lidoveckého ministra zemědělství Mariana Jurečku.