Prezidentský kandidát Kulhánek: Na hranu ústavy bych jako hlava státu nešel

Kandidát na prezidenta Vratislav Kulhánek považuje úlohu prezidenta spíše za reprezentativní. Při dodržování prezidentských pravomocí by nechtěl jít k hraně ústavy, natož na hranu nebo za ni. Kdyby byl zvolen, neuděloval by milosti a omezil by počet lidí oceněných státním vyznamenáním. Na zahraniční cesty by chtěl jezdit hlavně do okolních zemí a na západ od českých hranic. Za priority, které by chtěl prosazovat, označil zvýšení prestiže sportu a snahu dostat ke sportování děti.

Kulhánek to dnes řekl v rozhovoru s ČTK.

Současnému prezidentovi Miloši Zemanovi, kterého považuje za největšího soupeře, vystavil za část působení na Hradě trojku, za další "tučnou čtyřku".

Kulhánek zahájil intenzivní sběr podpisů potřebných k účasti ve volbách asi před dvěma týdny. Shání je pro něj ODA, s jejíž podporou se o funkci hlavy státu uchází. Od strany, respektive od jejího hlavního představitele, miliardáře Pavla Sehnala, očekává také peníze na kampaň. Dosud od něj dostal 2,5 milionu korun. Kulhánek řekl, že finanční limit si zatím nestanovili. Očekává ale, že kampaň bude mít levnější než další významní protikandidáti Zeman, bývalý šéf Akademie věd Jiří Drahoš nebo textař Jiří Horáček. "Musí to být levné," poznamenal. Velkou kampaň nechystá.

Její "ostrou" část chce zahájit, až skončí kampaň k říjnovým volbám do Sněmovny. Očekává, že v té době už bude mít k dispozici dost podpisů nutných pro kandidaturu. Nyní jejich počet odhadl na 15 000. Podporovatelům za podpis slíbil účast v soutěži o automobil, za což si vysloužil kritiku. "V nouzovém stavu se využívají nouzové metody," obhajuje nápad. Zkritizoval politiky za zákon, který stanovuje jako podmínku volební účasti 50 000 ověřených podpisů. Politici podle Kulhánka zákon schválili s nadějí, že "žádný vedlejší nepolitik" se jim do kampaně nebude plést.

Peníze z jiných zdrojů než od ODA shánět nechce. Podotkl, že mu přijde trapné, aby kandidát na nejvyšší ústavní funkci chodil za lidmi, aby mu poslali peníze. "Když nějaká dobrá duše, babička z Horní Dolní, pošle stovku nebo 1000 korun, budu rád."

Pokud by byl zvolen prezidentem, chtěl by přispět ke zklidnění politické situace. Za cíl by si také vytkl dostat děti na hřiště a pozvednout prestiž sportu v rámci hesla "ve zdravém těle zdravý duch". Poznamenal, že on dobrému vlivu sportu přikládá větší význam, než bývá běžné.

Za podstatnou také označil reprezentaci země v zahraničí. Jako prezident by jezdil především do sousedních zemí a své cesty by orientoval hlavně na západ, kde by chtěl pozvednout prestiž ČR. "Cest na východ bylo dost, tam by se mohlo trošičku šetřit. Ale samozřejmě bych se jim nevyhýbal," řekl. Na první státní návštěvu by jel na Slovensko.

Udělování milostí považuje za přežitek. Omezil by i počet udělovaných státních vyznamenání, tuto pravomoc by navíc svěřil Parlamentu. U jmenování profesorů by podle něj prezident měl akceptovat rozhodnutí akademického senátu. Pokud by šéf hnutí ANO Andrej Babiš žádal jako trestně stíhaný o jmenování premiérem, považoval by to za nehoráznost. Domnívá se ale, že by mu ústava nedávala možnost jej nejmenovat. Rozhodnout o nedůvěře by pak měl Parlament. Stejný postoj má k vládě za účasti komunistů.

Zapojení do struktur Evropské unie a NATO považuje za samozřejmé, i když vztah k Evropské komisi má negativní. EU podle něj dělá chyby, ale účast v ní považuje za nejlepší variantu. Byl by pro zahájení příprav na zavedení eura.

Za největšího soupeře v boji o prezidentství označil kvůli jeho věrným voličům Zemana. "Jinak velký soupeř je Drahoš a ten má můj respekt," řekl. Šanci na úspěch Horáčka moc nevěří. Při střetu se Zemanem by si Kulhánek věřil v diskusích. "Dokážu být stejně jedovatý jako on, myslím si, že i víc. Sečtělý budu podobně," podotkl. Dodal, že se Zemanem několikrát diskutoval a nevycházel "z půtek" poražen. Doufá také, že by jej mohli volit lidé z továren, kteří v minulosti stáli za Zemanem.

Současného prezidenta se Kulhánek zastal ve sporu, zda má do nákladů na kampaň započítat setkávání s lidmi při krajských cestách. Zeman podle něj tyto cesty slíbil a jezdil na ně během celého mandátu. "Já to akceptuju, nemám z toho žádnou radost, ale nedělá nic jiného, než dělal," řekl.