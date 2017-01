Prezidentský pár na Hradě uspořádal třetí charitativní ples

Večeři s prezidentským párem, výlet do Londýna či Paříže, divočáka z lánské obory nebo lístky na koncert Karla Gotta mohli na pátečním reprezentačním plese Ivany a Miloše Zemanových vyhrát hradní hosté. Za vstupenku na ples do Španělského sálu, která je zároveň lístkem do tomboly, museli zaplatit 8 tisíc korun. Sál byl i přesto zcela zaplněn. Mezi hosty nechyběla řada současných ministrů.

Fotogalerie 15 fotografií Charitativní ples Miloše a Ivany Zemanových se konal 20. ledna v Praze. Na snímku je prezidentský pár při úvodním tanci.Foto: ČTK/Kateřina Šulová

Pozvánku na ples dostalo kolem 500 hostů. Zeman se při zahájení omluvil, těm, kteří se dovnitř nedostali. „Museli jsme více než 100 lidí odmítnout z toho prostého důvodu, že se přihlásili pozdě a že Hrad není nafukovací," řekl Zeman. Dodal, že doufá v to, že příště se přihlásí včas. Ples se letos uskutečnil potřetí U jednoho ze stolů se sešli ministři Milan Chovanec, Miloslav Ludvík (oba ČSSD) a Karla Šlechtová (za ANO) a policejní prezident Tomáš Tuhý. U dalšího stolu seděli ministři Andrej Babiš, Martin Stropnický (oba ANO), starosta první pražské městské části Oldřich Lomecký (TOP 09) nebo šéf Fotbalové asociace Miroslav Pelta. Čtěte také: Prezident Zeman se pozastavil nad rozsudkem v kauze Ratha Mezi hosty byl i kancléř Vratislav Mynář, Zemanův poradce Martin Nejedlý, jihočeský hejtman Jiří Zimola (ČSSD) nebo bývalý středočeský hejtman Miloš Petera (ČSSD). Charitativní ples prezidentského páru se letos uskutečnil potřetí. Tradičně začal tancem hostitelského páru na skladbu od Johanna Strausse Na krásném modrém Dunaji, což sál ocenil potleskem. Zeman si večer zatancoval také s ministryní Šlechtovou a manželkou ministra obrany Veronikou Stropnickou. „Milé dámy, po tanci se mnou budete každého svého budoucího partnera považovat za vynikajícího tanečníka," rozesmál sál Zeman, když svůj záměr oznámil. Čtěte také: Mr. Etiketa Ladislav Špaček: Návštěvy se nezouvají, trepky jsou nehygienické Výtěžek poputuje do nadačních fondů Zemanových Výtěžek po odečtení nákladů poputuje do nadačních fondů Zemanových. Prezidentův je určen na pomoc Fondu ohrožených dětí, který provozuje klokánky pro děti v tísni. Jeho manželka ze svého fondu pomáhá seniorům nebo dětským domovům. „Příspěvek, který jste zaplatili na tento ples, bude sloužit dobrému a užitečnému účelu," řekl přítomným Zeman. Loni ples vynesl 2,2 milionu korun. Moderátorem plesu byl Libor Bouček. Z hudebníků vystoupila například Helena Vondráčková, Václav Neckář, Radka Fišarová nebo Karel Gott. „Aniž bych kohokoliv vyvyšoval, zvláště rád bych poděkoval mistru Karlovi Gottovi, který přes jisté, doufám, že ne vážné zdravotní potíže, vystoupí a jak jsem byl informován, tak dnes již zkoušel, i když si myslím, že on žádnou zkoušku nepotřebuje," řekl Zeman ještě před zahájením plesu. Čtěte také: Středoškoláci z Benešova se seznámili s prací prezidentské kanceláře





Autor: ČTK