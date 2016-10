Při nehodě dvou osobních aut a kamionu zemřelo malé dítě

Karlovarský kraj - Tragické následky měla dopravní nehoda na silnici mezi Chebem a Dolním Žandovem. Při srážce dvou osobních aut a kamionu při ní zemřelo malé dítě. Dalších pět lidí bylo zraněno, na místě zasahoval i záchranářský vrtulník.

Podle informací Deniku měla v úseku Leienbruck řidička jet v rychlém pruhu. Na mokré vozovce ale dostala smyk, arazila do kamionu v pomalém pruhu a od něj se odrazila do protijedoucího vozidla. První jednotka hasičů na místě potvrdila, že ve vozidlech jsou zaklíněné osoby, navíc svědci nehody před jejich příjezdem vyprostili z jednoho z aut pětileté dítě a zahájili resuscitaci.

V oživování pokračovali i hasiči a následně posádka záchranné služby. Přes snahu záchranářů chlapec vážným zraněním na místě podlehl. V autě cestovalo další dítě, to bylo rovněž zraněné. Záchranná služba chlapce převezla do nemocnice. Hasiči vyprostili s použitím hydraulických nástrojů řidičku, pro její transport přiletěl na místo vrtulník. Řidič a spolujezdec druhého auta byli převezeni sanitkami do nemocnic v Chebu a Plzni. Účastníkem nehody byl také kamion, řidič nákladního auta byl bez zranění.

"S ohledem na vážnost nehody a tragické následky byl na místo povolán psycholog hasičů, který se věnoval jak řidiči kamionu, tak zasahujícím záchranářům. Od začátku řešení nehody byla silnice zcela uzavřena, provoz byl obnoven až po sedmé hodině večer. Hasiči museli odklidit nejen trosky z havarovaných aut, ale kvůli velkému úniku provozních kapalin a použití většího množství sorbentů umyli hasiči povrch vozovky i vodou. Zároveň požádali správu a údržbu silnic o označení místa nehody a snížení rychlosti dopravními značkami," uvedl mluvčá krajských hasičů Martin Kasal.