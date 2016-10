Příbuzní Zelenkových obětí peníze neviděli. Daň z nich ale platit musí

Východní Čechy - Příbuzným po obětech heparinového vraha Petra Zelenky soudy před osmi lety přiznaly celkové odškodné zhruba dva a půl milionu korun. Nejenže dodnes od Zelenky neviděli ani korunu, musí navíc z přiznané částky dokonce platit daň.

Petr Zelenka dostal za prokázané vraždy nejméně sedmi pacientů v brodské nemocnici doživotní trest vězení. Rodiny jeho obětí však na satisfakci čekají.Foto: Deník/archiv

„Jenom z lidí dělají blbce. Nikdy jsme žádné peníze nedostali, ani nedostaneme a ten, kdo na tom vydělá, je zase jen stát," postěžovala si jedna z příbuzných z Golčova Jeníkova na Havlíčkobrodsku, která si nepřeje zveřejnit své jméno.

Příbuzná Deníku vysvětlila, co se stalo. V mezidobí totiž zemřel manžel oběti, kterému soud přiřkl odškodné 240 tisíc korun za smrt manželky, které by měl zaplatit Zelenka. Jenže před časem muž zemřel.

„Když jsme řešili pozůstalost, tak nám úřady řekly, že se pozůstalost vztahuje i na oněch 240 tisíc korun, protože jsou to peníze, které mu přiznal soud a po jeho úmrtí přechází na dědice, z čehož teď musí zaplatit daň. Nakonec jsme zaplatili, přestože jsme z těch peněz neviděli ani korunu," popsala příbuzná.

Rodina je smířena s tím, že nikdy od Zelenky žádné peníze nedostane. I po deseti letech mají ale vše v živé paměti. Obdobně jsou na tom i ostatní rodiny obětí.

Podle informací Deníku Petr Zelenka ve věznici sice pracuje, ale většina vydělaných peněz padne opět na výlohy státu soudní poplatky či náklady na výkon trestu.

Obhájce Zelenky Jan Herout je dodnes přesvědčen, že pozůstalí po obětech měli být odškodněni samotnou nemocnicí. Nemocnice v Havlíčkově Brodě ale jakoukoli odpovědnost odmítla. Za pravdu jí daly i soudy.

„Stát se z toho šikovně vyvlékl tím, že řekl, že šlo ze strany Zelenky o exces, za který nemocnice neodpovídá. Jenže podle mne to tak není. Podle zákona zodpovídá za škody zaměstnanců zaměstnavatel. Exces by to byl, když by například do nemocnice vtrhl šílenec a začal tam střílet, tak to ale nebylo," míní jihlavský advokát Herout.

V době vynesení doživotního rozsudku bylo Zelenkovi 33 let. Kromě toho, že je dnes o deset let starší, má na konci roku nárok požádat soud, aby rozhodl o jeho přeřazení z nejpřísnějšího typu věznice do mírnějšího. V ní by po dalších 20 letech požádat o podmínečné propuštění. (rm)

Krajský soud v Hradci Králové začal tento týden znovu projednávat žalobu pěti pozůstalých po jedné z obětí heparinového vraha Petra Zelenky. Pozůstalí po havlíčkobrodské nemocnici požadují celkem 8,8 milionu korun. Hradecký krajský soud již v srpnu 2014 tuto žalobu zamítl, vrchní soud ale rozsudek z procesních důvodů zrušil a případ vrátil zpět. Pozůstalí v žalobě uvedli, že se nemocnice dopustila organizačních chyb a zanedbala své povinnosti. Soud však rozhodl, že šlo o takzvaný exces z povinností zaměstnance, za který nemocnice jako zaměstnavatel nenese odpovědnost. Soudy již v minulosti v několika případech rozhodly, že pozůstalí po obětech Petra Zelenka nedostanou od nemocnice odškodnění.