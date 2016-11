Praha - V Česku přibývá dětí, které hrají hazardní hry na internetu a prohrávají velké částky. Nejčastěji o peníze hrají karty nebo kostky, následují kurzové sázky a loterie. S hraním a prohrou má zkušenost sedm procent šestnáctiletých. Na konferenci o hazardním hraní to dnes novinářům řekl národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Podle něj je nutné posílit regulace a prevenci.

"Nejvíc nás trápí, že nám začali hrát mladí do 16 let. Kolem sedmi procent z nich má zkušenost s online hraním a prohranými penězi. Před maturitou už 30 procent mladých uvádí zkušenost s prohranými penězi. To je nový fenomén," uvedl Vobořil.

Podle výsledků loňské školní studie ESPAD, do které se zapojilo přes 2700 šestnáctiletých školáků a školaček z Česka, si zahrála v herně 4,3 procenta dětí. On-line hraní se věnovala 6,4 procenta studentů. Zatímco kostky a karty v hernách hrála 4,2 procenta dotázaných, na webu sedm procent. Prodlužuje se také doba, kterou děti tráví u počítače.

Větší riziko vzniku problémového hraní je u chlapců. Závislost hrozí víc u žáků učilišť a základních škol. "Zdá se, že žáci základních škol, kteří hrají hry o peníze, hrají výrazně rizikověji proti svým vrstevníkům ze středních škol," uvádí monitorovací středisko závěry školní studie.

Nejčastěji školáci hráli na internetu karty a kostky, následovaly kurzové sázky a loterie. Mimo internet vedou loterie a stírací losy. Dvakrát měsíčně si v posledním roce zahrálo 4,9 procenta mladých, dvakrát týdně či častěji tři procenta. Nutná je registrace, hráči musí být 18 let. Podle Vobořila se obvykle zaregistruje jeden osmnáctiletý, na jeho údaje pak hrají mladší. Prohrávají většinou peníze rodičů.

Nový zákon o hazardu

Od ledna začne platit nový zákon o hazardu. Má upravit i provozování on-line hraní. Normu hodlají odborníci po roce vyhodnotit, navrhnou pak případně další opatření.

Podle náměstka ministra financí Ondřeje Závodského je nyní na internetu povoleno kurzové sázení a některé karetní hry. Nejrůznější internetová kasina a technické hry stejně jako zhruba polovina nabídky kurzových sázek zahraničních provozovatelů jsou ilegální, uvedl náměstek. Od ledna bude možné provoz zlegalizovat za určitých podmínek. "Nemáme zájem o to, aby tu podnikali provozovatelé, kteří nerespektují restriktivní omezení zákona," řekl Závodský. Vzniknout by měl například rejstřík vyloučených osob, možné je dobrovolně nastavit limit prohry.

Podle některých účastníků dnešní konference je zákon mírný a bude se muset novelizovat. Podle Závodského by přísnější pravidla nyní při schvalování neprošla. Vobořil uvedl, že je nutná i prevence. Vzniknout by měly třeba poradny v každém kraji či krizová telefonní linka.