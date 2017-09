Příčina pádu letadla je stále nejasná. Trosky mají odborníci

Při havárii malého letadla u Stráže pod Ralskem v úterý zemřeli dva muži.

Do hangáru Kbelského letiště putovaly trosky malého dopravního letadla, které se v úterý ráno zřítilo do lesa nedaleko Stráže pod Ralskem. Příčiny tragédie, při které zemřeli dva lidé, stále nejsou jasné.

„Trosky letadla typu Cessna 421 budou nyní zkoumat pracovníci Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. Vyšetřování je tedy na samém počátku a na odpověď na otázku, proč letadlo spadlo, si ještě budeme muset počkat,“ informovala mluvčí českolipské policie Ivana Baláková.

Výslechy svědků a další důkazy potvrdily, že v úterý do sedmimístného letadla nastoupili v Příbrami dva muži ve věku 46 a 28 let, jeden z nich byl podle zjištění Deníku spolumajitelem letadla. Namířeno měli do Polska na obchodní jednání. Zřícení letadla ani jeden z posádky nepřežil. „Soudní pitva objasní bezprostřední příčinu jejich smrti. K ověření totožnosti těchto dvou osob nalezených v troskách letadla si vyžádáme znalecký posudek z oboru genetiky, ovšem jeho konečné výsledky budeme mít k dispozici v řádu několika týdnů, možná i měsíců,“ doplnila Baláková.

POMÁHALI S ODVOZEM

Vyšetřování přímo na místě havárie, které se nachází asi kilometr od Stráže u vrchu Lipka, skončilo v úterý v podvečer. S nakládáním a odvozem trosek letadla pomáhali hasiči. „Jednotky na místě zůstávaly i pro případ, že by se objevila další ohniska požáru. K tomu ale nedošlo. Hasiči byli k dispozici se speciální technikou, aby se části letadla byly pro další vyšetřování co nejméně porušeny,“ potvrdila mluvčí hasičů Pavlína Bílková.

Podle svědků úterní události letadlu vypnuly motory, postupně klesalo a po chvíli spadlo do lesa. Tady začalo hořet. „Viděl jsem letadlo, klesalo a trochu se třáslo. Pak velká rána a během chvíle byl vidět kouř z lesa,“ popsal Jan, který pracuje v jednom z místních podniků. Hasiči se k hořícímu letadlu jen těžko dostávali, od vozidel museli natáhnout hadice téměř půl kilometru.

Po dohašení požáru byly ve vraku letadla nalezena dvě ohořelá těla. Hasiči a policisté se speciálně vycvičenými psy společně s některými zaměstnanci státního podniku Diamo vytvořili rojnici a prohledávali nejbližší okolí. Nikoho dalšího, kdo by v letadle cestoval, ale nenašli.