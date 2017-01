Přikrmování ptákům v zimě pomůže. Ale je třeba opatrnost

Louny, Žatec - V Žatci i Lounech řada lidí chodí krmit kachny a labutě zimující na Ohři. Na víkend jsou ohlášeny mrazy, napadl sníh, ptáci budou hladoví. Nevhodné krmivo jim však může i ublížit

Ilustrační fotoFoto: DENÍK

V okrese Louny v týdnu nasněžilo, teploty klesly a dorazila opravdová bílá a studená zima. Také na víkend jsou ohlášeny silnější mrazy, což znamená mimo jiné i to, že ptáci zimující na Ohři se hůře dostávají k potravě a budou vyhládlí.

Řada lidí v Lounech i Žatci, zejména senioři nebo rodiny s dětmi, se vydají na oblíbenou procházku k řece, spojenou s krmením kachen a labutí, a budou chtít ptákům přilepšit. Avšak pozor na to - je třeba u toho dobře přemýšlet, protože chyby při krmení nebo nevhodná potrava poskytnutá ptákům může opeřencům místo původního dobrého úmyslu naopak ublížit.

Ani plesnivé, ani tvrdé

„Panují-li dlouhotrvající mrazy či napadne-li vysoká sněhová pokrývka, ptáci si potravu obstarávají obtížně. Chceme-li však opravdu pomoci, je třeba znát pár základních pravidel, abychom nenapáchali více škody než užitku," upozornila Zdeňka Nezmeškalová z Českého svazu ochránců přírody.

Pečivo, které většina lidí hází vodním ptákům, nesmí být podle ní plesnivé, solené, sladké ani tvrdé. „Je-li příliš tvrdé, ptákům hrozí riziko poranění jícnu, na což mohou po čase i zemřít," uvedla Zdeňka Nezmeškalová. Všeobecně i tak mnohem vhodnější než pečivo by bylo podle ní nabídnout ptákům zrniny - pšenici nebo oves.

„Pokud si jakýkoli zájemce neví rady, ale chce co nejlépe ptákům pomoci, může zajít třeba do prodejny s chovatelskými potřebami, kde je k zakoupení speciální granulovaná směs pro vodní ptáky. Není drahá a ptákům v zimním období opravdu pomůže a poskytne jim skvělý jídelníček s dodáním potřebných látek," sdělila znalkyně přírody.

Přejedení znemožňovalo let

Neuvážené krmení má i mnohá další rizika. Občas jsou ptáci překrmováni, což vede k dalším problémům. „Evidujeme případy labutí, které byly krmeny v takovém množství, že pak nebyly schopné letu, narážely do staveb, způsobovaly si vážná zranění či smrt," dodala Zdeňka Nezmeškalová.

Pokud by lidé našli vyčerpaného, zraněného, přimrzlého či jinak handicapovaného ptáka nebo i jiné volně žijící zvíře v nouzi, mohou kontaktovat záchrannou stanici pro zvířata na telefonu 774 155 155, dodala ochranářka.

V Lounech u Ohře zimují především kachny divoké, lidé je chodí krmit nejvíce pod most Veslařů nebo do oblasti Masarykových sadů. V Žatci jsou na řece rovněž kachny, lysky a od 80. let minulého století si tam zvykly přilétat také labutě z oblastí severního Německa. Lidé se zájmem o přírodu a občanská sdružení se zaměřením na ekologii ve spolupráci s městem tam postupně zřídily tzv. zimoviště vodního ptactva a naučnou stezku. Zimoviště na Ohři v Žatci je od roku 1982 vyhlášeno zájmovým územím státní ochrany přírody.

