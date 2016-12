Krnáčová: Rejnok v Praze by byl omluvou Kaplickému. Lumpárna, zlobí se Jihočeši

Praha - Primátorka Adriana Krnáčová potvrdila slova radního Jana Wolfa, který tento týden uvedl, že Praha uvažuje o výstavbě koncertní síně podle projektu takzvaného Rejnoka architekta Jana Kaplického.

„Myslím, že by si Praha zasloužila některou z Kaplického staveb a zároveň bych to brala i jako naši omluvu. Protože to, co se v minulosti událo kolem Chobotnice, bylo odporné a nedůstojné," řekla s odkazem na projekt takzvaného blobu, kolem kterého se rozhořela ostrá diskuze. Primátorka však zároveň upozornila, že Rejnok je zatím pouze jednou z možností. Krnáčová se netají tím, že by byla ráda, kdyby se do historie města zapsala velkou stavbou čerpající z moderní architektury.

„Praha si zaslouží unikátní stavbu, protože naposledy to byl Tančící dům a ten je starý téměř čtvrt století. Nejdůležitější ale je, aby se taková stavba nestala předmětem politického boje," míní.

Na Štvanici raději ne, říká starosta

Magistrát nyní jedná s městskými částmi o tom, kde by mohl koncertní sál pro 1850 osob vzniknout. Podle primátorky se postavila vstřícně radnice Prahy 7. V úvahu by připadala Štvanice, o které se v této souvislosti už hovořilo.

To je však v rozporu s výrokem starosty sedmičky Jana Čižinského, který se k zástavbě ostrova staví odmítavě. „Myslím si, že by se Štvanice neměla zastavovat a měla by nadále sloužit rekreaci a sportu," uvedl na sociálních sítích.

Eliška Kaplicky by s přesunem projektu souhlasila

Eliška Kaplicky, která je jako vdova po slavném architektovi vlastníkem autorských práv a zároveň v pozici zastupitelky předsedá magistrátnímu kulturnímu výboru, by s přesunem projektu, původně plánovaného pro České Budějovice, souhlasila.

„Praha by měla získat stanovisko světoznámé inženýrské společnosti ARUP, která projekt připravovala. Pokud ta rozhodne, že kapacitu z 1400 jde na požadovaný počet navýšit, budu samozřejmě souhlasit," uvedla s tím, že s ohledem na střet zájmů nebude sama projekt výrazněji prosazovat.

Návrh na stavbu Rejnoka v Praze se nelíbí Jihočechům

„Pokud ale bude ze strany města zájem a já budu vědět, že projekt bude mít podporu, pak ráda vyjdu vstříc," zakončila. Návrhy na stavbu Rejnoka v Praze se však hrubě nelíbí Jihočeské společnosti přátel hudby (JSPH), která chtěla původně budovu postavit v Českých Budějovicích.

„Je to lumpárna prvního řádu. Jan Kaplický projektoval pro Prahu knihovnu a pro České Budějovice koncertní sál. Není dost dobře možné to přesazovat jako kedlubny, jak se komu zlíbí," rozzlobil se předseda JSPH Antonín Kazil.

Čtěte také: Praha zamýšlí na Štvanici stavět Rejnoka architekta Kaplického