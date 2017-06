Sobotka odchází z čela ČSSD, nahradí ho Chovanec. Volebním lídrem bude Zaorálek

Premiér Bohuslav Sobotka není spokojen s preferencemi ČSSD. Na místě je změna. Sobotka k zítřku odchází z čela strany, kam nastupuje ministr vnitra Milan Chovanec. Volebním lídrem pro podzimní volby do sněmovny bude místopředseda ČSSD a ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Sobotka setrvá premiérem a lídrem jihomoravské kandidátky.

Sociální demokracie dnes zažila zemětřesení. Klesající preference a neschopnost oslovit širší vrstvy občanů přiměly šéfa strany Bohuslava Sobotku sáhnout k radikálnímu řešení. „Ve čtvrtek opustím post předsedy strany, tuto funkci převezme Milan Chovanec, lídrem se stane Lubomír Zaorálek," řekl Sobotka, který ČSSD vedl sedm let.

Sobotka jako tvář úspěšné vlády by měl do říjnových voleb zůstat premiérem. Milan Chovanec uvedl, že to vnímá „jako nejlepší variantu". Lubomír Zaorálek sdělil, že ČSSD umí zabrat právě v dobách, kdy se jí příliš nedaří. „Jsem připraven," uvedl. Na této konstrukci se tři nejvýše postavení sociální demokraté dohodli už v neděli.

Neznamená to ovšem, že na grémiu jejich představa nenarazila. Většina poslanců a senátorů výměně na předsednickém postu nebyla nakloněna. Podle nich zbrklá reakce na uvadající přízeň voličů by situaci spíš zhoršila. Totéž si myslí i někdejší účastnící lánské schůzky Michal Hašek a Jiří Zimola. Za jejich obavami je však spíš nejistota, na koho ČSSD svede volební neúspěch, když už Sobotka nebude stát v jejím čele. Opětovná cesta na vrchol by se jim mohla zkomplikovat.

PODPORA NOVÉHO LÍDRA

To přímo souvisí s další variantou, která se v lůně Lidového domu rodí. Lubomír Zaorálek by roli lídra převzal s tím, že v září se sejde mimořádný sjezd strany a manifestačně ho zvolí předsedou sociální demokracie. Do voleb by ji vedl jako potvrzený šéf. Tato strategie zabrala už v roce 2006, kdy na květnovém sjezdu 92 procent delegátů hlasovalo pro Jiřího Paroubka jako předsedu. V červnových volbách pak ČSSD získala 32 procent.

BIRKE SKONČÍ

Ve středu odpoledne se také rozhodlo o pozici volebního manažera strany. Ve funkci skončí Jan Birke, který své angažmá spojil výslovně s Bohuslavem Sobotkou. „Nový lídr má mít právo sestavit si vlastní tým. Stahuji se do regionu, kde budu ze všech sil ČSSD dál pomáhat," řekl Deníku náchodský starosta a poslanec Birke.

Sobotka zareagoval nejen na průzkumy veřejného mínění, ale také na dění ve straně. Její příprava na volby zatím působí katastrofálně. Nejdříve se rozpadla jihočeská kandidátka, kde po vyškrtnutí Jiřího Zimoly odstoupil lídr a další dva lidé. Navíc zde verdikt pražského ústředí odmítají přijmout a chtějí exhejtmana Zimolu vrátit do hry.

Podobně nepřehledná situace je v Moravskoslezském kraji, kde Praha vystavila stopku poslanci Adamu Rykalovi i šéfce ostravské organizace Janě Vajdíkové.

Severomoravští sociální demokraté propadli v krajských volbách a teď to nevypadá o moc nadějněji, spíš naopak.

PRAŽSKÝ DEBAKL

Do třetice se zhroutila pražská Sobotkova vize. V hlavním městě chtěl postavit jako jedničku Miloslava Ludvíka, který je vnímán jako kompetentní manažer ve zdravotnictví. Zákulisní tahy ale Ludvíka o post lídra připravily, takže kandidátku povede primátorčin náměstek Petr Dolínek, jehož širší veřejnost nezná. Ludvík navíc nedokázal zkrotit uraženou ješitnost a kudy chodí, tudy vypráví, že kdyby prohrál s Dolínkem v čestném souboji, „musel by se nad sebou vážně zamyslet".

VYPRAHLÁ STRANA

Vyprahlou stranu, která na sobě poslední čtyři roky nepracovala, má zachránit muž, který odpovídá za její program. Lubomír Zaorálek se ale jako ministr zahraničí plně věnuje své vládní misi a není úplně jasné, jak ji chce na příští čtyři měsíce přerušit, aby se mohl vrhnut do kampaně. Výměna tváří na billboardech totiž těžko přinese obrat. Lídr musí vyjet za lidmi a bavit se s nimi o věcech, které je trápí. To by Zaorálek jako jeden z mála vrcholných sociálních demokratů zvládl, ale bude mít na to čas?