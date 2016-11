Případ Američana Kevina Dahlgrena již obdržel vrchní soud

Olomouc - Případ čtyřiadvacetiletého Američana Kevina Dahlgrena, jehož v červenci brněnský krajský soud nepravomocně odsoudil za čtyři vraždy svých příbuzných v Brně na doživotí, již dostal na stůl olomoucký vrchní soud. Proti původnímu rozsudku se odvolal pouze obžalovaný, a to do výroku o vině, trestu i náhradě škody, řekl dnes mluvčí olomouckého vrchního soudu Vladimír Lichnovský. Termín projednání kauzy zatím nelze s ohledem na složitost kauzy odhadnout.

Doživotí čeká na Kevina Dahlgrena, který podle rozsudku soudu před třemi lety kompletně vyvraždil čtyřčlennou rodinu svých příbuzných v brněnských Ivanovicích. Američan se na místě odvolal.Foto: DENÍK/Ludmila Korešová

Rozsudek brněnský krajský soud vynesl již 20. července, poté se čekalo na překlad rozsudku do angličtiny. Doručen byl Dahlgrenovi v polovině října, teprve poté obhájce zaslal odůvodnění odvolání. "Spisový materiál k tomuto případu již dorazil na Vrchní soud v Olomouci. Pokud se týká dalšího postupu vrchního soudu, zde by bylo aktuálně vzhledem ke složitosti věci předčasné hovořit o tom, v jakém časovém horizontu, popřípadě jakým způsobem, bude tento případ vyřízen," uvedl mluvčí soudu.

Odvolací soud se bude případem zabývat na základě odvolání obžalovaného. Žalobkyně, která u krajského soudu navrhovala doživotní trest, odvolání nepodala. "V daném případě byl předmětný rozsudek soudu prvního stupně napaden pouze odvoláním obžalovaného Kevina Dahlgrena, přičemž toto odvolání směřuje do výroku o vině, do výroku o trestu a do výroku o náhradě škody," doplnil mluvčí vrchního soudu. Obhájce Dahlgrena Richard Špíšek u krajského soudu tvrdil, že neexistuje jediný přímý důkaz, který by vinu obžalovaného jednoznačně dokládal.

Čtyřnásobná vražda

Dahlgren podle rozsudku v květnu 2013 usmrtil v Brně-Ivanovicích všechny členy rodiny, u níž dočasně bydlel - otce, matku a jejich dva syny, z nichž jeden byl nezletilý. Podle obžaloby nejprve napadl tři z nich, tetě zasadil 17 bodných a sečných ran pravděpodobně kuchyňským nožem, jejímu manželovi 29 bodných a sečných ran, synovi dalších 17, vyplývá z vyšetřování. Jako posledního zřejmě usmrtil druhého syna, kterého napadl kamenem, poté nožem, uvedla obžaloba. Dahlgren u soudu popsal svůj někdejší psychický stav, o událostech osudného dne však nemluvil.

Dahlgrena vydaly Spojené státy do Česka jako svého prvního občana, od loňska je v Brně ve vazbě. Když mrtvé v Ivanovicích lidé objevili, byl Dahlgren na cestě do USA. Hned po příletu ho Američané zadrželi. Před soudem mladík naposledy stál v polovině října, kdy mu brněnský krajský soud vazbu prodloužil. Jeho obhájce Špíšek tehdy uvedl, že Dahlgren je ve vazbě v izolaci na psychiatrickém oddělení a je pod silnou medikací.

