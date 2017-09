Kauza Čapí hnízdo: žalobce už obdržel od policie obvinění

Státní zástupce dostal usnesení o zahájení trestního stíhání v souvislosti s padesátimilionovou dotací na stavbu farmy Čapí hnízdo.

V souvislosti s dotací žádala policie Sněmovnu o vydání předsedy hnutí ANO Andreje Babiše a místopředsedy hnutí Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Sněmovna vyšetřovatelům vyhověla na začátku září.

"Vyšetřovatel nám dnes doručil usnesení o zahájení trestního stíhání v případu Čapího hnízda," řekla dnes mluvčí Městského státního zastupitelství Štěpánka Zenklová. Zda bylo dnes usnesení zároveň rozesláno osobám, kterých se týká, zatím není jasné. "Nebudeme sdělovat jména, počet osob ani právní kvalifikaci a to do doby, než se nám vrátí potvrzení o tom, že si obvinění usnesení převzali," doplnila mluvčí.

Babiše policie podle žádosti o vydání podezírá z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, podle vyšetřovatelů údajný podvod řídil. Faltýnek se podle policie dopustil dotačního podvodu. Babiš i Faltýnek vinu popírají. Tvrdí, že kauza je má poškodit před volbami.

Společnost Farma Čapí hnízdo, ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod.

Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy a ta tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.

Podle informací médií ve spisu figuruje i Babišova nynější manželka Monika Babišová, Babišovy děti Adriana Bobeková a Andrej Babiš a jeho švagr Martin Herodes. Babišovy děti a Monika Babišová koupily anonymní akcie společnosti, jejich větší část později odkoupil Herodes. Babiš loni ve Sněmovně řekl, že v době žádosti o dotaci vlastnily farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky.

V žádosti o Babišovo a Faltýnkovo vydání policie zmiňuje i členy představenstva společnosti ZZN Pelhřimov, které dříve Čapí hnízdo vlastnila, Zdeňka Kubisku a Jana Platila, a tehdejší představenstvo společnosti Farma Čapí hnízdo: Janu Mayerovou, Josefa Nenadála a Luďka Kalivodu.

Sněmovna Babiše a Faltýnka ke stíhání vydala 6. září. Pro vydání Babiše hlasovalo 123 ze 134 přítomných poslanců, o vydání Faltýnka rozhodlo 120 ze 133 hlasujících členů dolní komory. Až na Babiše a Faltýnka se zástupci ANO hlasování nezúčastnili. Pokud Babiš a Faltýnek v říjnových volbách poslanecké mandáty obhájí, policie bude muset žádat o jejich vydání znovu.

Okolnosti dotace prověřuje i Evropský úřad proti podvodům (OLAF). Vyšetřování by mohl uzavřít do konce roku.