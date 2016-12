Případ někdejšího správce VZP Pečenky se vrací k soudu

Při sčítání lidu v roce 1921 se k náboženskému vyznání hlásilo téměř 93 procent Čechů. Loni už to byl pouze každý pátý. Mnozí lidé dnes ani netuší, jak se jmenuje současný papež. Rádi o sobě říkáme, že jsme ateisté. Hlubší vhled do náboženského života své země nemáme a ani o něj nestojíme. A to může být nebezpečné. „Na tuto nevědomost čekají samozvaní náboženští vůdci, teroristé, ale i populističtí politici," říká religionista Zdeněk Vojtíšek.