Případ policistů, kteří zasahovali proti Sudků, projedná soud

Případ dvou policistů, kteří před rokem zasahovali proti Michelle Sudků v kavárně na Újezdě v Praze, dnes začne projednávat Obvodní soud pro Prahu 1. Sudků se pokusila uškrtit zákaznici kavárny, policisté ji pak nechali pouze převézt do Psychiatrické nemocnice v Bohnicích a lékařům o útoku neřekli. O dva týdny později žena ubodala zákaznici obchodního centra na Smíchově, soud jí za to uložil 30 let.

dnes 08:21 SDÍLEJ:

Michelle Sudků u soudu. Foto: DENÍK/ Milan Holakovský

Sudků, která podle lékařů trpí nekrofilním a útočným sadismem, napadla dívku na toaletách kavárny 5. července 2016. Pokusila se ji uškrtit tričkem, dívku zachránilo to, že se aktivně bránila a podařilo se jí přivolat pomoc. ČTĚTE TAKÉ: Soud se začne řešit případ policistů zasahujících proti Sudků Přivolaní policisté, kteří nyní čelí obžalobě ze zneužití pravomoci, Sudků nechali převézt do Psychiatrické nemocnice v Bohnicích a lékařům informace o útoku nepředali. Ženu lékaři o dva týdny později z léčebny propustili, v ten samý den ubodala jinou ženu v obchodním centru.





Autor: ČTK