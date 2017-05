Příprava na zákaz kouření mohla hospody vyjít na desítky tisíc

Opoziční TOP 09 v čele s Miroslavem Kalouskem jde do říjnových sněmovních voleb pod heslem Neuhneme se zvýrazněným EU. V programu, který dnes strana představila v pražské Staré čistírně odpadních vod, slibuje voličům o osm procent nižší sociální pojištění, podporu podnikání, boj proti korupci, otevření penzijní reformy, investice do vzdělávání či zajištění vstupu do eurozoóny.