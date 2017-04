Přípravky ve školách budou jen pro děti s odkladem

Během dubna a května probíhají v Praze zápisy na základních školách. Na řadě míst metropole se děti můžou přihlásit do přípravných tříd. Nově jen ty s odkladem.

Zápisy do prvních tříd. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Paní Věra navštívila se svou dcerou na podzim den otevřených dveří na vybrané pražské základce. „Moc se nám líbilo, jak se s dětmi pracuje, rozhodli jsme se, že dceru zapíšeme do přípravné třídy," popisuje maminka. S počátkem nového kalendářního roku ale přišla překvapující zpráva.

„Od nového roku lze přijmout jen děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl udělen odklad školní docházky," píše se na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k novele zákona. „Je to škoda, těšili jsme se, za rok ve škole by se naučila mnohem více než ve školce," dodala maminka.

Výuka je někde individuální

Změna v zákoně se tak dotkne řady rodin. Podle odborníků je totiž přípravná třída vhodná kromě dětí s odkladem i například pro pětileté děti, které jsou ještě před zápisem do školy a zároveň je předpoklad, že by se u nich mohl rozvinout nějaký typ poruchy.

„Výuka je u nás totiž individuální, můžeme se tak zaměřit na ty oblasti, se kterými má dítě problémy. I díky tomu pak nemusí vůbec dostat odklad," vysvětluje speciální pedagožka Blanka Ptáčková, která učí na Základní škole Veronské náměstí na Praze 10.

„Odhadem v každém ročníku jsme měli přibližně tři mladší děti ještě před zápisem. Do školy pak nastoupily mnohem lépe připravené," dodala Ptáčková. Mladší děti navštěvovaly i přípravnou třídu Základní a mateřské školy Kořenského na Smíchově.

„Dříve k nám chodily děti, které neměly odklad, ale bylo vhodné řešit jejich specifické vzdělávací potřeby," popsala ředitelka školy Libuše Daňhelková. Další typickou skupinou bývají například děti narozené ve dvojjazyčných rodinách.

Vložit mezistupeň mezi mateřinku a základní školu může být výhodné i pro školáky, u kterých se až v první třídě zjistí, že nejsou dostatečně zralí. „Je to lepší pro jejich psychiku, vrátit se totiž ze základní školy zpět do mateřské je traumatické," uvedla Zdeňka Šklíbová, ředitelka Základní školy profesora Švejcara v Praze 12. Takové případy se ale stávají výjimečně.

Popularita mezi rodiči

Zájem o přípravné třídy v metropoli v posledních letech stoupal. V letošním školním roce tímto vzděláváním prochází přes tisíc dětí, o kolik se bude jednat v roce následujícím, se teprve ukáže. „Celkové počty žádostí o přijetí do přípravných tříd budou ředitelům ZŠ známy až v červnu 2017," okomentovala radní pro školství Irena Ropková. Podle jejích slov je tak předčasné mluvit o vlivu zmiňované novely.

Jednotlivé školy hovoří o velkém zájmu rodičů. „Už teď máme přibližně o tři přihlášené děti víc, než je naše kapacita, hlásit se navíc můžou ještě do konce května," připomněla Šklíbová. Podle jiných by ale změna mohla mít dopad i na počty přihlašovaných. „Myslím, že nebýt novely zákona, naplnili bychom bez problémů dvě třídy," popsala Ptáčková.