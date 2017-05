Přísnější podmínky pobytu pro cizince v Česku? Senát byl proti

AKTUALIZOVÁNO 33 47

Návštěva prezidenta Miloše Zemana v Jihomoravském kraji se chýlí ke konci. Při středečním závěrečném programu zahájil v deset hodin dopoledne zbrojařský veletrh IDET na brněnském výstavišti. Podle něj se zbraně mají vyvážet bez omezení i do nebezpečných zemí, na které je uvaleno embargo. Co je komu do toho, uvedl.