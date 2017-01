Příští rok UNESCO? Pražský kostel na Jiřího z Poděbrad má šanci

Do tří let by měl být rekonstruován vinohradský kostel Nejsvětějšího srdce Páně, jedna z nejpozoruhodnějších sakrálních památek v Praze. V příštím roce by Česko mohlo podat žádost o nominaci památky na seznam světového dědictví UNESCO. Nominaci doplní stavby, které autor kostela, slovinský architekt Josip Plečnik postavil ve své vlasti.

Fotogalerie 4 fotografie Náměstí Jiřího z Poděbrad s kostelem Nejsvětějšího srdce Páně.Foto: DENÍK/Vít Šimánek

Poté, co byl kostel před sedmi lety vyhlášen národní kulturní památkou, je rekonstrukce dalším krokem při úsilí o jeho zápis na seznam UNESCO (Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu). Při rekonstrukci kostela, která začala loni v létě, se opravují věže, do kterých zatéká, praskliny v podlaze a opravovat se budou také hodiny, největší v Česku. Šestimilionovou rekonstrukci financuje především tamní farnost, přispěl na ni ale i stát a městská část Praha 3. Na prestižním seznamu UNESCO je od roku 1992 zapsáno historické jádro Prahy. Na indikativním seznamu památek, které každá země hodlá předložit k zápisu, má ČR mezi téměř dvěma desítkami položek rozšíření centra o další památky, uvažovalo se právě i o vinohradském kostele. Čtěte také: Muslimové se v Praze pomodlí s katolíky, odsoudí terorismus Tento záměr se ale podle Limové v současné době nerozpracovává a odborníci připravují jen společnou nominaci se Slovinskem pod názvem Nadčasová humanistická architektura Jože Plečnika v Lublani a v Praze. Slovinsko je hlavní koordinátor příprav, zatím poslední schůzka přípravné skupiny se podle Limové konala na podzim loňského roku. Nominační proces je velmi dlouhý, o zápisech památek se jedná mnoho let. Pokud je nominace nadnárodní jako v případě Plečnikových staveb, je proces ještě složitější. Mezinárodních nominací má Česko připraveno několik. V poslední době je výbor UNESCO často upřednostňuje před čistě národními kandidaturami. Česká republika má zápisů na seznamu 12, což se vzhledem k její rozloze považuje za velký úspěch. Jsme co do počtu zápisů mezi prvními 30 zeměmi na světě, uvedla Limová. Nominace s Plečnikovými stavbami se podle ní ale určitě nebude podávat letos, možná v příštím roce. Čtěte také: Významné pražské památce hrozí zmar Zápis na seznam UNESCO je pro majitele památek prestižní záležitostí. Uvedení v seznamu téměř automaticky znamená zvýšení zájmu turistů z celého světa. V Česku je také možné pro památky již zapsané i pro ty, které byly zatím jen nominovány, žádat o finanční podporu. Ministerstvo kultury v roce 2008 k několika svým dotačním programům v oblasti památek přidalo další právě pro jejich vlastníky. Kromě nemovitých památek má Česko na seznamu UNESCO také položky nehmotného dědictví. Jsou to slovácký verbuňk, masopustní obchůzky a masky na Hlinecku a jízdy králů na jihovýchodě České republiky; spolu s dalšími zeměmi má Česko na seznamu sokolnictví. V prosinci seznam rozšířilo české a slovenské loutkářství. V registru Paměť světa, který je určen na záchranu nejvzácnějších dokumentů a jejich zpřístupnění, má ČR pět položek. Čtěte také: Vila Tugendhat slaví 15 let v UNESCO. Za války ji málem zničil spojenecký nálet





