Příští týden bude větší zima než obvykle, bude i častěji sněžit

Berlín - Němečtí křesťanští demokraté prosazují podle magazínu Spiegel další zvyšování věku odchodu do důchodu. Do budoucna by podle nich měl být navázaný na očekávaný věk dožití, který neustále stoupá. Krok by podle představ vládního uskupení měl zamezit rozevírání nůžek mezi průměrnými platy a důchody.