Přístroje jsou o pětinu dražší. Nemocnice oprášila starý trik

Pražský Institut klinické a experimentální medicíny má problém. Musí poslancům vysvětlovat, proč nakupuje přístroje přes prostředníka – brněnskou společnost Medifine. Ta totiž sama nic nevyrábí, ale jen přeprodává. Výsledek: přístroje jsou až o pětinu dražší.

Konkrétní příklad: nemocnice si loni pořídila angiografické zařízení na zobrazování tepen. Zaplatila za něj 25,51 milionu korun. Jiné fakultní nemocnice přitom zvládly totéž nakoupit levněji – plzeňská fakultka za přístroj vydala 20,4 milionu, a královéhradecká dokonce jen 19,9 milionu korun.

Argumenty IKEMu, že si koupil přístroj s nákladnějším vybavením, přitom podle odborníků pokulhávají. Podle poradce přístrojové komise ministerstva zdravotnictví Martina Mayera si totiž nejvýkonnější stroj koupila naopak Plzeň. „Pokud bych to měl přirovnat k autům, tak zatímco plzeňská fakultní nemocnice si pořídila skvěle vybavenou Škodu Superb, IKEM si koupil jen celkem dobře vybavenou Octavii," řekl.

Poslanci zdravotního výboru už proto požádali ministerstvo zdravotnictví, aby nákupy prověřilo. „Zavání to praktikami minulých desetiletí – do soutěže se přihlásí jeden jediný uchazeč a je vybrán. Nejde přitom o výrobce, ale o prostředníka, který si k ceně přístroje přičte tučnou marži," řekl například poslanec Miloslav Janulík (ANO).

ZAKÁZKA ŠITÁ NA MÍRU?

Vyřkl i podezření, že zakázka byla ušitá prostředníkovi na míru. Vedení resortu kvůli tomu dokonce interpeloval ve sněmovně. Prozatím ale bez výsledku. Současné vedení ministerstva zdravotnictví se k zakázce nevyjádřilo a IKEM si za ní stojí. „Kardiologická angiolinka byla vysoutěžena a nakoupena dle platného zákona o veřejných zakázkách. Společnost Medifine splnila všechny podmínky výběrového řízení a s nabídkovou cenou se pohybovala pod částkou, která vzešla z průzkumu trhu," uvedla mluvčí IKEM Šárka Nevoralová.

Pokud je cena zařízení pro IKEM vyšší, je to podle ní dáno hlavně nákladnějším vybavením – nemocnice například chtěla, aby přístroj nestál na zemi, ale visel ze stropu. Problém je ale v tom, že stropní verzi přístroje má i fakultní nemocnice v Plzni. Podle expertů tedy musela cenu skutečně vyšroubovat hlavně marže prostředníka. A také skutečnost, že se firma Medifine přihlásila do soutěže jako jediná. Šárka Nevoralová ale namítá: „IKEM nemůže ovlivnit, jestli se do výběrového řízení přihlásí prostředník, nebo samotný výrobce."

MARŽE PRO PROSTŘEDNÍKA JE TAJNÁ

Výrobcem přístroje je společnost Siemens. Ta Deníku potvrdila, že zakázku v IKEM ve skutečnosti odbavila sama. Za jakou cenu stroj prostředníkovi přenechala, tedy jakou marži si přiklepla firma Medifine, mluvčí Kateřina Pištorová odmítla upřesnit. Jde podle ní o obchodní tajemství. Proč se Siemens nepřihlásil do soutěže sám, pak vysvětlila takto: „Jedním z motivů byl splátkový kalendář uvedený v zadávacím řízení. Medifine se specializuje mimo jiné na financování v oblasti zdravotnictví." Sama společnost Medifine se k dotazům Deníku nevyjádřila.