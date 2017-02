Přiteče do středních Čech voda z jihu v trase dálnice?

Voda z jihu by mohla pomoci hasit žízeň středních Čech. Naznačuje to odborná studie, kterou si nechalo vypracovat středočeské hejtmanství po zkušenostech z předloňského léta. Extrémní sucho si tehdy nejen vyžádalo omezující nařízení, ale někteří uživatelé studen se přímo ocitli na suchu. Právě to je v oblasti kolem Prahy ještě palčivější problém, než jinde v republice. „Ve středních Čechách je k veřejným vodovodům připojeno 83,7 procenta obyvatel – což je po Plzeňském kraji nejméně v celé ČR," uvedla v pátek Helena Frintová z krajského úřadu.

Vedení kraje proto hledá nové zdroje pitné vody – a také zkoumá možnosti její dopravy k lidem, připomněl radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Ivo Šanc (STAN). „Kraj by měl sehrát při boji se suchem jednu z hlavních rolí – právě třeba při přípravě plánů a v koordinaci i metodické pomoci obcím," poznamenal Šanc. Vodovodní řád by vedl v koridoru budoucí dálnice D3 Analýza opatření ke zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody, jejíž plné znění zveřejní hejtmanství na středočeském webu www.kr-stredocesky.cz, nabízí ke zlepšení situace dvě desítky řešení. Z hlediska zajištění dostatku kvalitní pitné vody se členům krajských výborů pro životní prostředí a pro hospodářský a regionální rozvoj jeví jako nejzajímavější možnost propojit středočeskou vodárenskou s tou jihočeskou – a to prostřednictvím nově vybudovaného vodovodního řadu, který by vedl v koridoru budoucí dálnice D3. Jinými slovy: s využitím pozemků, které stát vykoupí v rámci stavby dálnice. Nový přivaděč pitné vody by mohly přijí na 600 milionů Ředitelství silnic a dálnic není proti, naznačil Šanc, že tahle varianta není nereálná. „Předběžně souhlasí – a má zájem se do přípravy zapojit," konstatoval radní – ovšem s důrazem na fakt, že jednání stále probíhají. „Aktuálně se domlouváme na dalším postupu," připomněl. S dodatkem, že do přípravy stavby by se měly významně zapojit také obce. Nový 62 km dlouhý přivaděč pitné vody z jižních Čech by podle odhadů mohl přijít na 600 milionů korun. Ze čtyř vodojemů by pakl mohl zásobovat až 20 tisíc obyvatel v oblasti Benešovska, části Příbramska i Prahy-východ. Mohlo by jít o obyvatele 38 obcí a 201 osad. Hovořit o termínech – a dokonce i o tom, zda se záměr vůbec uskuteční – je všem nyní předčasné. Čtěte také: Cena vody se letos v Praze už nezvýší, chybí politická vůle

Autor: Milan Holakovský