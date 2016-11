PRO A PROTI: Potřebujeme paragraf o hanobení prezidenta?

Zastánci neomezené svobody projevu jsou z návrhu v šoku. Šlo by podle nich o návrat k bolševickým praktikám. Ovšem i mnozí z těch, kteří návrh podepsali, nyní couvají. Vedení hnutí ANO se od předlohy distancovalo, kritizoval ho premiér, ustoupili také někteří poslanci ČSSD. Couvl dokonce i Úsvit-NK, který sice dál odmítá hanobení státních symbolů, ale nepřeje si, aby se kvalifikovalo jako trestný čin s hrozbou vězení. Za podnětem tak neochvějně nadále stojí jen komunisté a někteří sociální demokraté. Za Rakouska-Uherska byl paragraf hanobení součástí trestního zákona (od roku 1852). Přetrval i za Masarykovy první republiky a za socialismu.

Novela není postavena jako podpora současného prezidenta. A rozhodně mu nemá pomáhat v kampani. Jde o ochranu úřadu prezidenta republiky. Nedokážu posoudit, jestli tato novela může ve volební kampani prezidentovi pomoci. Nevím, jakou bude vést volební kampaň. Kritizuji současného prezidenta za to, jak se chová, co dělá. Ale na druhou stranu je to stále prezident republiky.

3. Nemáte obavy ze zneužití zákona, kdyby návrh poslanců prošel? Co podle vás je hanobením hlavy státu a co ještě není?

To představuje také problém, výklad a uplatňování takového paragrafu v trestním zákoníku. K tomu je třeba dodat, že všichni podle Listiny jsme rovni ve svých právech a povinnostech. Prezident bude moci zesměšňovat své protivníky jakýmkoli způsobem a bude beztrestný. On zhrubnul tuto zemi. A nikdy se ani neomluvil.

Co se rozumí hanobením, je možné dohledat v právu. Jsou to například velmi hrubé urážky. Ale opravdu je na to ustavena judikatura a je zbytečné se proto vulgárně vyjadřovat. Dá se to dohledat.

Nějakou formu zneužití si neumím představit. Když někdo řekne o druhém něco hanlivého, jak by se to mohlo zneužít? Když o vás nic hanlivého neřeknu, nemůžete mě zase popotahovat, že jsem něco řekl. To je jednoduché. Nějaká možnost zneužitelnosti mě opravdu nenapadá.