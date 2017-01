Pro podporu české turistiky vzniknou certifikované trasy

Klub českých turistů (KČT) chce v budoucnu ve spolupráci se samosprávou začít více podporovat pěší turistiku, která je jakýmsi základem, avšak v současnosti vedle jiných typů opomíjená. Po německém vzoru mají vzniknout první certifikované trasy, na nichž budou mít turisté jistotu, že drtivou většinu cesty půjdou po přírodním povrchu, vyhnou se většímu osídlení a uvidí cestou různá zajímavá místa.

Turistika/ilustrační fotoFoto: Radek Drahný

"Pěší turistika je nejpřirozenější a nejdostupnější formou turistiky. Chceme ji zkvalitnit," uvedl. Certifikovaná trasa je reakcí na problém moderní doby, kdy se řada dřívějších přírodních cest vyasfaltovala jako lesní cesty i silnice druhé či třetí třídy. Řada pěších tras je také souběžná s cyklotrasami, případně tam jezdí cyklisté běžně, i když tam nemají značení. Certifikované trasy slibují pěším turistům komfort, který vyžadují a který mnohde dnes nemají.

Kromě povrchu bude mít turista na certifikované trase například garanci možnosti ubytování či občerstvení. V Německu už mají stovky tras, začali s certifikací v 90. letech, když zjistili, že pěších turistů ubývá. A zkušenosti říkají, že se lidé k chůzi znovu vrátili a vracejí. "Trasy už jsou i v řadě západoevropských zemí," uvedl emeritní předseda KČT Jan Havelka.

Nejblíže má v Česku k certifikaci stezka podél Lužnice od soutoku s Vltavou až po pramen u rakouského Karlstiftu. Díky tomu, že od Majdaleny do Veselí nad Lužnicí má stezka dvě ramena, měří 240 kilometrů. Vznikla už před několika lety jako přeshraniční stezka ve spolupráci s Rakouskem. "Podařilo se nám například zamezit tomu, aby vznikla cyklostezka mezi Táborem a Bechyní. Některé silniční úseky jsme zase přeložili do lesa a stačilo se domluvit s majitelem. Většinou to jde a musí se trvale jednat a usilovat o to," řekl Havelka.

Druhou stezkou by mohla být hřebenovka přes Krušné hory, která už funguje po německé straně. "Chyběla podpora Karlovarského kraje, aktuálně už podpora je stejně jako z Ústeckého kraje," řekl Havelka.

KČT už uspěl s myšlenkou certifikace na ministerstvu životního prostředí a nyní se snaží prosadit své myšlenky a vznik české normy na ministerstvu pro místní rozvoj. "Nositelem aktivity nyní musí být především kraje," poznamenal Havelka. Zástupci tří jihomoravských chráněných oblastí také zdůraznili, že instituce ochrany přírody aktivitu vítají a rády by podpořily renesanci pěší turistiky.

