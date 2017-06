Pro pomoc na Slovensko. K volebnímu úspěchu ČSSD má pomoci Ficův manažer

Pozvednout přízeň voličů před říjnovými sněmovními volbami pomůže vládní ČSSD expert na politický marketing Robert Žanony (1977), který se mimo jiné podílel na vítězstvích premiéra Roberta Fica (Směr-SD) na Slovensku. Volební lídr sociálních demokratů Lubomír Zaorálek si od něj slibuje rychlou změnu dynamiky kampaně.

Žanony se podle Lidového domu v politickém a volebním marketingu pohybuje od roku 1998, za tu dobu vedl 15 kampaní na komunální, regionální, národní i evropské úrovni. V současné době se zaměřuje hlavně na strategickou komunikaci odborů.

S českou sociální demokracií Žanony spolupracoval už v minulosti. Figuruje například v programu Česko-slovenského intenzivního vzdělávacího programu pro sociálnědemokratické politiky a političky, který se odehrál v říjnu 2012 v Lednici. Žanony tam měl společně s Otou Novotným jako vedoucím politickoanalytického týmu Lidového domu na starosti argumentační trénink.

V čele volebního týmu ČSSD nahradí místopředsedu strany Jana Birkeho, který dal funkci k dispozici po odchodu premiéra Bohuslava Sobotky z postu volebního lídra. Sobotka svoje rozhodnutí vysvětlil odpovědností za pokles volebních preferencí strany. Sociální demokracii podle průzkumů klesla čtyři měsíce před volbami přízeň voličů pod 15 procent.

"Jsem si jistý, že s Robertem Žanonym rychle změníme dynamiku naší kampaně před letošními klíčovými volbami," komentoval Žanonyho příchod do volebního týmu ČSSD Zaorálek. Odborník na politický marketing uvedl, že cítí respekt k 139leté historii ČSSD. "Její politika a program stojí na hodnotách, o kterých jsem přesvědčený, že jsou spravedlivé a správné a že nejlépe odpovídají na výzvy, kterým dnes čelí nejen česká společnost," uvedl. Podle serveru Seznam.cz chce vsadit na Zaorálka jako osobnost.

"Dnes je taková doba, že lidé nevěří institucím a značkám. Je to o přirozené osobnosti toho politika, na něm to stojí a padá. To byla vždy silná stránka Směru a Roberta Fica," řekl webu Seznam Zprávy.

Služby slovenských expertů před říjnovými volbami používají i opoziční občanští demokraté. Spolupracují s agenturou Komplot, která pomohla ke zvolení tamnímu prezidentovi Andreji Kiskovi.