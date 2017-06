Pro Sobotku je výsledek labouristů inspirací: ČSSD to vlilo optimismus do žil

Premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka považuje za inspiraci pro sociální demokracii volební výsledek britských labouristů, kteří získali výrazně víc hlasů, než kolik jim ještě před několika měsíci předpovídaly průzkumy.

Premiér také podotkl, že s labouristy bude vzhledem k jejich síle v parlamentu nutné počítat i při jednáních o britském odchodu z Evropské unie. Sobotka doufá v to, že britská vláda začne se zbývající evropskou sedmadvacítkou jednat o podmínkách brexitu co nejdříve.

"Určitě to sociální demokracii vlilo optimismus do žil, protože ustrašenost není namístě. Kdyby byl (lídr labouristů Jeremy) Corbyn ustrašený a panikařil a místo toho, aby se vrhnul mezi voliče a mezi lidi a prosazoval labouristický program, někde v koutku přemýšlel, co bude dělat, tak by určitě nezískal pro labouristy nové mandáty tak, jak se mu to teď povedlo," řekl Sobotka, jehož sociální demokracii nedávný průzkum společnosti TNS Kantar přisoudil až čtvrté místo a zisk deseti procent hlasů.

"Já myslím, že jedna věc jsou výzkumy, navíc výzkumy několik měsíců před volbami, a jiná věc je potom volební realita, o které rozhodnou lidé, kteří přijdou hlasovat. To, co lze na Corbynovi obdivovat, je, že se mu podařilo zmobilizovat labouristické voliče. Že zmobilizoval i mladé voliče, protože výrazně vzrostl počet mladých voličů, kteří přišli k volbám, a zřejmě řada z nich dala hlas labouristům," uvedl premiér.

Labouristé sice volby nevyhráli, vláda premiérky Theresy Mayové ale oslabila a jejich postoje zřejmě bude muset zohlednit při jednání o brexitu. "Dost dobře si nedokážu představit, že by vláda konzervativní strany, která má těšnou většinu, vyjednávala o brexitu, aniž by to konzultovala s nejsilnější opoziční stranou," řekl Sobotka.

Jednání o brexitu by podle něj měla začít co nejdříve. "Ono se to nezdá, ale čas hrozně letí, v červnu si připomeneme rok od okamžiku, kdy Britové rozhodli o tom, že vystoupí z EU. Už je to rok a ještě Britové nebyli schopni sednout si k jednacímu stolu," řekl premiér. EU podle něj naopak své pozice zformulovala a je připravena zasednout k jednacímu stolu. Zároveň upozornil na to, že na rozhovory je omezený čas, evropské smlouvy stanovují dva roky od oficiální podání žádosti o vystoupení, kterou Mayová předložila v březnu.

"Jakmile uplynou dva roky, tak vlastně nastává brexit bez dohody. Pokud bychom měli to dvouleté období prodlužovat, tak na tom musí být shoda všech, kdo u jednacího stolu budou sedět, to znamená všech sedmadvaceti členských zemí. A já nevím, zda všechny země budou souhlasit s tím, že se ta lhůta prodlouží," řekl Sobotka.