Prodej automobilů se zvýšil. Nejoblíbenější je stále škodovka

Počet osobních aut na českých silnicích se na konci loňského roku meziročně zvýšil o téměř 210 tisíc, tedy na 5,37 milionu. Průměrné stáří vozového parku stouplo o 0,2 roku na 14,5 roku.

Škoda auto/ilustrační fotoFoto: X-Tomi Design

"Je nutno konstatovat, že i přes růst prodejů nových vozidel podíly osobních automobilů ve věku nad deset let od roku 2007 trvale rostou. Stále tak nedochází k žádoucí obměně, ale pouze ke zvyšování vozového parku osobních automobilů," uvedl analytik Antonín Šípek.

Nejrozšířenější značkou je Škoda s 1,82 milionu registrovaných vozů, což představuje třetinový podíl. Následují značky Volkswagen (458060), Ford (403406), Renault (321306) a Peugeot (300761).

V centrálním registru je podle Šípka také stále 57018 osobních automobilů značky Lada/VAZ, 21572 trabantů, 13076 wartburgů, 12158 moskvičů, 5173 osobních automobilů Tatra, 4426 oltcitů a 4410 vozů značky Volha. Na druhou stranu z luxusních značek je v českých rukou 719 Ferrari, 515 Maserati, 390 Bentley, 190 Rolls-Royce či 129 registrovaných Lamborghini.

Zatímco v roce 1994 představoval podíl osobních automobilů s dieselovým motorem pouhých 6,4 procenta vozového parku, o 21 let později to bylo přes 35 procent a celkový počet dieselů se zvýšil desetkrát. Nejvyšší podíl ve statistice mají stále benzinové motory s objemem do 1400 kubických centimetrů.