Prohlášení o Číně odpovídá plně pozici vlády, řekl Sobotka

Praha - Úterní prohlášení vrcholných ústavních činitelů o vztazích s Čínou plně odpovídá pozici vlády. Sdělil to premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Ústavní činitelé mají podle něj právo vyjadřovat se k zahraniční politice, za kterou zodpovídají, stejně jako má každý právo scházet se, s kým uzná za vhodné. Podle ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD) prohlášení pouze opakuje principy strategického partnerství Česka s Čínou.

Premiér Bohuslav Sobotka.Foto: Deník/Martin Divíšek

"Jsme díkybohu svobodná a demokratická země a každý se může scházet, s kým uzná za vhodné. Stejně tak mají i ústavní činitelé právo se jasně vyjádřit k zahraniční politice státu, za kterou nesou odpovědnost," uvedl v prohlášení zaslaném redakci Sobotka. Toto právo jsem využil a připojil svůj podpis k prohlášení, které připravil ministr zahraničí a které odpovídá pozici vlády, dodal.

Dokument zveřejněný v úterý po schůzkách některých politiků s tibetským duchovním vůdcem dalajlamou připravilo ministerstvo zahraničí, potvrdil Zaorálek. U zahraničněpolitických témat je to obvyklé, dodal. Důležité jsou podpisy nejvyšších ústavních činitelů pod tímto prohlášením, které tyto principy strategického partnerství stvrdily, zdůraznil Zaorálek.

Prohlášení, které podepsali prezident Miloš Zeman, předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD), předseda Sněmovny Jan Hamáček (ČSSD) a předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD), vyvolalo kritiku především u pravicové opozice. Ústavní činitelé prohlášením reagovali na úterní setkání některých politiků s tibetským duchovním vůdcem dalajlamou. Trvali v něm na tom, že takové schůzky by se neměly považovat za výraz změny oficiální politiky Česka k Číně. Vztahy zemí označili za přínosné a užitečné.

Postoj hnutí ANO

Babiš dnes označil prohlášení za zbytečné. Zbytečně podle něj také vyvolává ve společnosti třenice. Herman ho o svém záměru informoval, stejně jako zřejmě i premiéra, řekl Babiš novinářům ve Sněmovně.

Babiš dnes Hermana podpořil. „Myslím si, že byl obviněn z věcí, které na to (ekonomickou spolupráci) nemají vliv," uvedl. Jeho setkání s dalajlamou podle Babiše nemůže mít na českou ekonomiku dopad. Ekonomické vztahy s Čínou jako ministr financí nevidí jako mimořádně dobré. „Naše ekonomické vztahy jsou jasné. Ta bilance, že dovážíme desetkrát víc, než vyvážíme, je stejná," uvedl s tím, že některé firmy podle jeho informací už litují spojenectví, která uzavřely na jaře při návštěvě čínské hlavy státu v Česku. „Při těch jednáních jsem řekl, tak tu investujte, postavte fabriky, zaměstnejte lidi. To mohou být nějaké zajímavé investice pro nás, nebo otevřete nám čínský trh. Ale zatím nevidím, že by to tak fungovalo," uvedl.

Je politováníhodné to, že zase je to střet ve společnosti, kde bojujeme sami proti sobě a vyjadřujeme se negativně, dodal Babiš k prohlášení. Bělobrádek novinářům řekl, že Hermana ke schůzce opravňuje jeho funkce ministra kultury. „Setkal se s duchovním, což dělá i u duchovních jiných proudů," uvedl.

Kritika ODS a TOP 09

Pravicová opozice dnes odsoudila úterní prohlášení nejvyšších ústavních činitelů, kteří se distancovali od schůzky ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL) s tibetským duchovním vůdcem dalajlamou. Podle ODS bylo prohlášení zbytečné politické poklonkování, i když strana respektuje princip jedné Číny. TOP 09 mluví o ostudě, ústavní činitelé podle ní nejsou ochotni navázat na odkaz bývalého prezidenta Václava Havla. O ponižování se před Čínou mluvil i ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO).

„ODS podobně jako další významné politické strany respektuje princip jedné Číny a nepodléhá ani žádným naivním představám týkajícím se Tibetu. Považujeme však Českou republiku za svobodnou zemi, v níž by návštěva tibetského duchovního neměla vzbudit paniku nejvyšších ústavních činitelů," sdělil předseda ODS Petr Fiala.

„Společné prohlášení čtyř nejvyšších ústavních činitelů je nepochopitelný krok, jde o zcela zbytečné politické poklonkování," uvedl Fiala. Česká zahraniční politika podle něj ztrácí směr a sebevědomí. „Takovéto trapné gesto nemůže žádná země považovat za projev přátelství, ale pouze za nedůstojný projev nesvéprávnosti," u­vedl.

„Česká republika byla ve světě vždycky uznávaná pro svůj boj za ochranu lidských práv. Postoj prezidenta, premiéra a šéfů obou komor Parlamentu, kteří se distancovali od setkání jednoho člena vlády s tibetským duchovním dalajlamou, považujeme za ostudu a ponížení českých občanů," napsala TOP 09 v tiskové zprávě.

„Nejvyšší představitelé České republiky také včera jednoznačně dokázali, že nechtějí navazovat na odkaz Václava Havla a že jsou ochotni principy demokracie prodat za vidinu ekonomických zisků, která není a nebude ani naplněna," uvedla TOP 09.

K prohlášení nejvyšších ústavních činitelů se kriticky postavil i ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO), který naopak uvítal dnešní setkání některých senátorů a poslanců s dalajlamou. „Myslím si, že po včerejších (úterních) ostudných výrocích nám to bylo mimořádně zapotřebí. Jsem rád, že se celá naše země nepřidala k politice bezpáteřního ponižování před čínskou mocností," řekl v úvodu senátního semináře k rodinněprávnímu soudnictví. Auditorium mu zatleskalo.

Senátor Jaroslav Kubera (ODS) považuje prohlášení za zbytečné. „Jediné, co se může stát, že Čína bude vyhrožovat tím, že prodá (fotbalový klub) Slavii. Ale nic zásadního se nestane, obchod si pojede dál. Jedna věc je politika a to, co se objeví na internetu, druhá je reálný byznys," uvedl politik, kterého chce ODS nominovat do funkce místopředsedy Senátu. Někteří z jeho stranických kolegů se ráno zúčastnili setkání s dalajlamou v jednom ze senátních salonků.

Některé vysoké školy vyvěsily tibetskou vlajku

Padesát zákonodárců se dnes setkalo s dalajlamou na půdě Senátu, podobně jako v úterý například ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) či jeho stranický šéf a vicepremiér Pavel Bělobrádek. Místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek označil dnešní setkání za dobrou odpověď na prohlášení ústavních činitelů. Proti prohlášení se postavily dnes také některé vysoké školy, které vyvěsily tibetskou vlajku.

Rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek řekl, že se prohlášení blíží způsobu, jakým vystupovala protektorátní vláda vůči Berlínu a normalizační vláda vůči Moskvě. Herman dnes řekl, že ho podpora těší. "Vidím na ní, že český národ ví, co je rovná páteř. Jestli jsem tomu pomohl, tak jsem za to vděčný ve vší pokoře," řekl dnes novinářům při návštěvě v Norimberku. "Jestli to pomůže i druhým lidem formulovat své postoje, tak mě to opravdu těší a vidím v tom smysl té své služby (pro stát)," dodal.

Čína osmdesátiletého nositele Nobelovy ceny za mír dalajlamu označuje za separatistu, který bojuje za prosazení nezávislosti Tibetu. Peking považuje Tibet za nedílnou součást čínského území a setkání státníků s dalajlamou kritizuje dlouhodobě.