Proměna káznice na Cejlu: cely smrti zůstanou i po přestavbě

Ve svém domě ve státě Missouri dnes zemřel americký zpěvák a kytarista Chuck Berry. Uvedly to zahraniční agentury s odvoláním na místní úřady a média. Průkopníkovi rokenrolu, který koncertoval i v Česku a kterého proslavily hity jako Johnny B. Goode, Roll Over Beethoven a Sweet Little Sixteen, bylo 90 let.