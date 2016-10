Promítnutí krajských voleb na Sněmovnu dává vládě ústavní většinu

Praha - Ústavní většinu by v Poslanecké sněmovně získaly současné vládní strany ČSSD, ANO a KDU-ČSL, pokud by nynější krajské volby byly volbami parlamentními. Opoziční TOP 09 by v dolní komoře naopak neobsadila ani jedno místo. Výsledek propočtu mandátů, který provedla ČTK, však nebere v potaz případné hlasování v Praze, kde se nyní zastupitelstvo nevolilo.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Divíšek Martin

V přepočtu na mandáty by celkový výsledek krajských voleb znamenal pro ANO zisk 58 poslaneckých křesel. Proti výsledku ze sněmovních voleb by jich hnutí mělo o 11 víc. Sociální demokraté by hypoteticky obsadili v dolní komoře 40 míst, vůči skutečnosti jich mají o deset míň. Relativně nejvíc by ale vydělala KDU-ČSL, jež by promítnutím výsledku krajských voleb počet křesel poslanců zdvojnásobila na 28.

Celkem by vládní strany měly ve dvousetčlenné Sněmovně 126 poslanců. Hranici pro ústavní většinu tvoří 120 členů dolní komory.

Pokud by krajské volby byly parlamentními, teoreticky by si o sedm mandátů polepšila opoziční ODS. Měla by 23 poslanců. O stejný počet křesel by si naopak pohoršila opoziční KSČM, která by měla v dolní komoře 26 zástupců.

TOP 09 získala ve sněmovních volbách před třemi lety 26 křesel, nyní by neměla žádné. Podobný zisk mandátů v dolní komoře, a to 25, by ale při promítnutí krajských voleb do parlamentních mělo hnutí Starostové a nezávislí. Zástupci hnutí kandidovali ve volbách do dolní komory za TOP 09.

Nulový zisk poslaneckých míst by výsledky krajských voleb znamenaly pro opoziční Úsvit. Po volbách před třemi lety měl 14 poslanců, posléze se ale rozštěpil.

V krajích, v nichž sněmovní strany kandidovaly společně v koalicích, se přepočet prováděl poměrně pro každou z nich. Tam, kde se strany zastoupené v dolní komoře ucházely o hlasy voličů s uskupeními mimo Sněmovnu, se jim započítával celý zisk. Výsledek TOP 09 dal v této metodice 4,99 procenta, tedy setinu procentního bodu pod uzavírací klauzuli.