Protikorupční fond nemusí stahovat z webu zprávy o Rittigovi

Praha - Nadační fond proti korupci nemusí stahovat z webu tiskové zprávy, které pojí lobbistu Ivo Rittiga s kauzou předražených jízdenek Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP). Rittigovu žalobu, ve které požadoval i to, aby fond zprávy nešířil v médiích, ve čtvrtek zamítl pražský městský soud. Lobbista, který má trvalé bydliště v Monaku, ve čtvrtek stejně jako k předchozím jednáním nepřišel. Rozsudek není pravomocný.

Ivo Rittig. Foto: DENÍK/ Milan Holakovský

Rittig se v žalobě domáhá odstranění informací z webu protikorupčního fondu, který začátkem prosince 2011 zveřejnil tiskovou zprávu s tvrzením, že „za kauzou předražené jízdenky Dopravního podniku hlavního města Prahy stojí lobbista Rittig". Podnikatel tvrdí, že tato tvrzení jsou nepravdivá a mohou jej poškodit v osobních i obchodních vztazích.

Soud už Rittigovu žalobu zamítl

Podle soudce Tomáše Novosada ale důkazy nasvědčují tomu, že má protikorupční fond pravdu. „Důkazy nasvědčují tomu, co fond o žalobci (Rittigovi) tvrdí," odůvodnil verdikt. Potvrzuje to prý i fakt, že kvůli předraženým jízdenkám Rittiga stíhá policie. Soudce poukázal také na to, že texty nejsou způsobilé zasáhnout do podnikatelových osobních práv.

Pražský městský soud se případem zabýval podruhé. I před třemi lety Rittigovu žalobu zamítl, odvolací soud však rozsudek zrušil kvůli formálním chybám.

Lobbitsta figuruje i v jiné kauze

Rittig je v případu dopravního podniku obviněn z praní špinavých peněz ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech. Spolu s ním čelí obvinění další čtyři lidé: jeho obchodní partner Peter Kmeť, právníci Marek Stubley a David Michal a někdejší jednatel tiskárny Neograph Jan Janků.

Lobbista figuruje i v kauze údajného vyvedení 20 milionů korun z firmy Oleo Chemical, případem se zabývá Městský soud v Praze. Rittiga se týká ještě kauza údajného vynášení informací z Bezpečnostní informační služby. Ta souvisí s manželkou expremiéra Petra Nečase Janou, dříve Nagyovou, která v minulosti šéfovala Nečasově kanceláři.

