Zákon o registru smluv: protikorupční nástroj, nebo útok na státní podniky?

Bude vidět na miliardové smlouvy? Senátoři budou zítra rozhodovat o změněném zákoně o registru smluv. Přijetí hlavního antikorupčního zákona slibovaly všechny vládní strany. Pokud změněná novela projde, bude to před volbami pro všechny strany špatná zpráva.

Podle původní verze zákona měly všechny státní úřady a firmy, které vlastní stát, povinnost zveřejňovat všechny uzavřené smlouvy od 50 tisíc korun výše. Pokud by smlouvu nezveřejnily do třech měsíců, smlouva by byla neplatná. Veřejný registr smluv funguje zkušebně od poloviny loňského roku s tím, že většina úřadů už smlouvy stejně zveřejňuje. Neměl se týkat pouze firem, jejichž akcie se obchodují na burze (například ČEZ). V této podobě měl zákon platit od července 2017.

Sněmovna zákon okleštila

Hlavní protikorupční zákon ale Sněmovna v únoru pozměnila. Podle okleštěné verze, o které bude Senát zítra rozhodovat, vypadnou z povinnosti zveřejňovat smlouvy státní podniky a firmy většinově vlastněné krajem či obcí, které mají „průmyslovou a obchodní povahu". Což ve výsledku znamená, že výjimka zahrnuje všechny firmy, které provozují běžné podnikání. Původně se mělo jednat pouze o výjimku pro Budvar, kterou navrhl ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). V reakci na Budvar se objevily výjimky pro další firmy, například Lesy ČR, Českou poštu, České dráhy, Českou televizi, nebo i Český rozhlas. Výjimku možná dostanou i městské plynárny, teplárny, nemocnice, veřejné vysoké školy a další subjekty.

Podle předkladatele původní verze zákona Jana Farského Sněmovna původní verzi okleštila. „Z registru smluv zmizelo asi 70 % veřejných prostředků, které v registru měly být", uvedl Farský. Podle Rekonstrukce státu to znamená, že z registru smluv nyní vypadnou kontrakty v rozsahu 148 miliard korun ročně.

Pro změnu zákona hlasovalo 80 ze 159 přítomných poslanců hlavně z ČSSD a KSČM. Hlasy přidala také část členů KDU-ČSL a ODS. Proti bylo 47 členů dolní komory, hlavně z klubů TOP 09 a Starostů, ANO a Úsvitu. Dolní komora rozhodovala o novele dvakrát, poprvé nebyla schválena o dva hlasy. Novela zákona včetně změn nakonec o jeden hlas prošla.

Zákon státní podniky údajně znevýhodňuje

Podle některých zákonodárců zákon útočí na státní a městské podniky, které budou znevýhodněné oproti soukromým podnikům, které smlouvy zveřejňovat nemusí. V obchodní praxi pak budou státní podniky diskriminované.

„Je to nerovné a diskriminační postavení v situaci, kdy stát, potažmo zákonodárci, by měl vytvářet a střežit rovné postavení pro všechny podnikající subjekty", uvedl pro Deník senátor Zdeněk Berka (ČSSD).

Podle Radko Martínka (ČSSD) je zákon třeba zamítnout. „Jedná se o největší útok na veřejný sektor od kuponové privatizace. Nikdo se neobtěžoval vyhodnotit finanční dopady zákona", uvedl.

Pokud výjimky z registru smluv projdou i Senátem, stává se z registru smluv takřka zbytečný nástroj," uzavírá Adam Rut ze sdružení Otevřená společnost.

Senát zřejmě rozhodne těsně

Zákonem se minulou středu zabýval Ústavně právní výbor Senátu, který při těsném hlasování podpořil pouze výjimky pro pivovar Budvar a zachování několika dílčích výjimek (pro nákup výbušnin, kolektivní smlouvy, apod.) a pro nákupy zdravotnických prostředků a léčiv.

Podle projektu Rekonstrukce státu, který za přijetí zákona dlouhodobě bojuje, je verze Výboru přijatelná. "Novela poslance Jurečky původně měla za cíl vyjmout jen pivovar Budvar. Následně se koalice dohodla na mírném rozšíření na další problematické případy. Návrh předložený senátorem Větrovským, který výbor podpořil, se k tomuto vrací. To je přijatelné řešení, jinak by povinnost zveřejňování ztratily i státní podniky, kterým nijak nevadí," vysvětluje Josef Karlický, právník organizace Frank Bold.

Pokud novelu Senát zítra schválí, dostane jí následně k podpisu prezident republiky. Pokud jí neschválí, vrátí se zpět do Poslanecké sněmovny.

Protikorupční zákon má mít preventivní efekt

Povinné zveřejňování smluv má mít hlavně preventivní efekt, který sice není vůbec vidět, podle Rekonstrukce státu je ale nejdůležitější.

Za pozitivní krok proti modernímu organizovanému zločinu označila původní verzi zákona dokonce i Bezpečnostní informační služba. Podle ní se kriminální činnost páchá ve spojitosti se státními firmami.

V průzkumu veřejného mínění, který si nechala vypracovat Otevřená společnost, plošné výjimky ze zveřejňování smluv státu pro státní a městské firmy odmítají i téměř tři čtvrtiny voličů a 80 procent zohlední hlasování politiků o nich při rozhodování o tom, komu dají své preferenční hlasy v blížících se volbách.