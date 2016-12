Prouza: Sobotka straníkům řekl, že volby budou jen o ANO a ČSSD

Praha - Premiér Bohuslav Sobotka dnes širšímu vedení ČSSD řekl, že sněmovní volby budou jen o souboji sociální demokracie s ANO. Novinářům to během jednání ústředního výboru strany řekl státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza. Lidé se musí rozhodnout, zda chtějí zachovat demokracii, dodal. Poslanec ČSSD a starosta Náchoda Jan Birke novinářům řekl, že Sobotkovo vystoupení splňovalo atributy projevu kapitána, který stranu povede do voleb.

Tomáš Prouza, státní tajemník pro evropské záležitosti.Foto: Deník/Martin Divíšek

Prouza novinářům řekl, že vyznění bylo jednoznačné. "Že volby budou o souboji ANO versus ČSSD, že to nebude o žádné další straně. Lidé se budou muset rozhodnout, jestli chtějí zachovat českou demokracii a sociální stát, nebo chtějí nějaký jiný recept," uvedl. Druhá část projevu byla o tom, že receptem ČSSD je, aby zůstalo lidem "v kapsách více peněz". To by podle předsedy ČSSD měly zaplatit třeba větší firmy, které v posledních letech z ČR vyváděly zisky.

Sobotkův projev, přednesený za zavřenými dveřmi, podle Prouzy ocenili přítomní dlouhým potleskem. "Dávalo to lidem smysl. Všichni pozorně poslouchali, co má být volební strategie předsedy. Myslím, že nikdo nepřijde s nějakým alternativním receptem," řekl Prouza, o němž se spekuluje jako o volebním manažerovi ČSSD. Někteří účastníci jednání jednoznačně kladné přijetí projevu mimo záznam odmítají.

Kandidát na místopředsedu strany Birke si myslí, že Sobotkovo vystoupení splnilo atributy projevu předsedy strany. "Bylo tam všechno, já jsem nepostrádal nic," řekl novinářům. Důležitým vyzněním debaty podle něj je, že ČSSD se musí naučit mluvit normálním jazykem. "Začali jsme mít pocit, že i levicoví voliči nám přestali rozumět," uvedl.

Očekávat lze útoky na předsedu hnutí ANO Andreje Babiše. "Musíme od něj vysát tradiční levicové voliče," řekl Birke. "Už nejsme v době, kdy se lidi spokojí, že dostanou dvě koblihy v pytlíku, chtějí slyšet, co má být tématem na příští čtyři roky," řekl Prouza. ČSSD podle něj dělala ve vládě tři roky kompromisy, aby ANO všechny návrhy neblokovalo. "Jsou věci, které nyní budeme hájit za každou cenu. Bude na ANO, jestli budou chtít dělat kompromisy, jestli chtějí, aby vláda ještě fungovala, nebo ne," řekl.

Na zasedání už vystoupili i někteří Sobotkovi kritici, například jihočeský hejtman Jiří Zimola. Ten podle Birkeho mluvil umírněně. "Nebyl kritický. V mnoha případech mluvil jasně, zřetelně," uvedl. Zimola podle Birkeho ani nezopakoval svou výzvu na rozdělení funkce předsedy vlády a předsedy ČSSD, kterou nedávno Sobotka odmítl jako nesmyslnou.

