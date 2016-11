Prověřování úniků informací podle žalobce nebylo tendenční

Praha - Prověřování úniků informací v kauze zmanipulovaných IT zakázek bylo vedeno správně a nebylo tendenční. Informace bez pochyb unikaly, řekl dnes novinářům náměstek olomouckého vrchního státního zástupce Pavel Šereda po výslechu před sněmovní vyšetřovací komisi k reformě policie. Před poslanci mluvil přes dvě hodiny.

Pavel Blažek (vpravo) a bývalý detektiv ÚOOZ Jiří Komárek.Foto: ČTK

V případu zmanipulovaných zakázek na informační systémy bylo obviněno 27 lidí a dvě firmy. Trestní stíhání zahrnuje 14 veřejných zakázek, jejichž celková hodnota je několik set milionů korun.

Bývalý detektiv Jiří Komárek v minulosti v souvislosti s toto kauzou nařkl policejního prezidenta Tomáše Tuhého z "brutálního" úniku informací. Z dosavadního vyšetřování komise však vyplynulo, že zprávy o úniku informací nebyly pravdivé a že nikdo z okolí Tuhého neposílal varovnou SMS o chystaném zásahu protikorupční policie.

Šereda dnes uvedl, že případ SMS zprávy "byl vytržen z kontextu". "Já jsem přesvědčen, že to na podstatě té věci nic nemění. To, že došlo k úniku informací a jakým směrem se to prověřování ubíralo, na tom to nic nemění. Je nepochybné, že tam k úniku informací došlo," řekl Šereda. Dodal, že se chce důrazně ohradit proti tvrzení, že prověřování bylo tendenční.

Nesouhlasil ani s tím, že by bylo vyšetřování kauzy vedeno špatně. Připustil pouze to, že vznikla chyba v usnesení, které věc odložilo. "Nedošlo tam k nějakému fatálnímu pochybení a k tomu, že by se to prověřování ubíralo nějakým úplně špatným směrem," zdůraznil Šereda.

S tím příliš nesouhlasil předseda sněmovní komise Pavel Blažek (ODS). Podle něj správné vyšetřování skončí tak, že podezřelý skončí u soudu a někdo bude odsouzen. "Nikoliv, že se do médií sděluje, kdo všecko je podezřelý, a nakonec se ta věc odloží. To považuji za příklad naprosto nesprávného vyšetřování a komunikace s veřejností," uvedl Blažek.

Roztržka mezi ČSSD a ANO

Reorganizace policejních útvarů vyvolala roztržku mezi koaličními ČSSD a ANO, kritizovali ji někteří žalobci. Komise se zabývá různými podezřeními souvisejícími s postupem policejního prezidia, policistů a žalobců. Komise má čas na výslednou zprávu do konce ledna.

Komise dnes jedná podvanácté a mělo by jít o její předposlední zasedání, které se týká výslechů. K závěrečnému slyšení by 8. prosince měli přijít policejní prezident Tomáš Tuhý, jeho bývalý náměstek Zdeněk Laube a šéf olomouckého vrchního státního zastupitelství Ivo Ištvan.