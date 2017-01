Provinil se muž v uniformě SS proti zákonu?

Rakovník - Rakovnická policie se začala zabývat trestním oznámením, které podalo ministerstvo obrany na muže, jenž stál u pamětní desky v uniformě SS.

Jiří Svoboda, předseda Klubu vojenské historie v Rakovníku, se zastal při pietě prezidenta Miloše ZemanaFoto: Deník/Miroslav Elsnic

Nejpozději do konce února by měla rakovnická policie vyšetřit, zda se mladík, který stál v nacistické uniformě při pietním aktu na Husově náměstí 11. listopadu v Den válečných veteránů, provinil proti zákonu. Rakovnickému deníku to sdělila mluvčí rakovnické policie Michaela Richterová.

Trestní oznámení, které podalo ve druhé polovině listopadu loňského roku ministerstvo obrany, začátkem letošního roku začala řešit rakovnická policie.

„Ministerstvo obrany podalo v souvislosti s pietním aktem Dne veteránů v Rakovníku trestní oznámení. Esesácké symboly na oslavy Dne válečných veteránů nepatří," napsal ministr obrany Martin Stropnický na svůj oficiální twitterový účet.

Čtěte také: Někteří veteráni bojkotují vzpomínku na Vítkově

„Prověřujeme trestní oznámení, v rámci čehož jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka," sdělila Deníku mluvčí rakovnické policie Michaela Richterová. Ta dále poznamenala, že konečné rozhodnutí v celé záležitosti se dá očekávat zhruba ke konci února. „Mimochodem, rozhodně to není tak, jak je psáno, že muž přišel na pietní akci Dne válečných veteránů v uniformě SS. Jednalo se o akci klubu válečných veteránů, kteří tímto prezentovali uniformy různých armád podílejících se na obou světových válkách," podotkla Michaela Richterová, která tak reagovala na výroky v některých médiích.

Organizátor pietní akce a předseda Vojenského klubu v Rakovníku Jiří Svoboda tvrdí, že se jednalo o přehlídku vojenských uniforem. Jenže. Nejen váleční veteráni, ale i také vedení rakovnické radnice a i další z řad veřejnosti se domnívají, že zkrátka nacistická uniforma k pietnímu aktu nepatří. Mladík měl alespoň z morálního hlediska stát zcela mimo.

„Akt měl tři fáze. Ta první byla zopakování historie, druhá fáze byla představení dobových uniforem defakto od Rakouska-Uherska až po vietnamskou válku. Třetí fází bylo poděkování veteránům za naši svobodu. Nicméně, bohužel, vše bylo shrnuto do jedné fáze a tím pádem vzniklo takovéto nedopatření. Pan Svoboda měl fáze striktně oddělit. Bohužel se tak nestalo," řekl už dříve Miroslav Samaš (ANO), místostarosta Rakovníka.

Nenechte si ujít: Cukrovka, špatný zrak? Nevadí. Armáda i policie snižují limity

„Abychom zabránili opakování této záležitosti, hovořili jsme s místostarostou s panem Svobodou, který sám samozřejmě vnímá tu reakci, která nastala. Domluvili jsme se na tom, že při pietních aktech uniformy tohoto typu vystavovat nebude," řekl mimo jiné před časem starosta města Pavel Jenšovský.

Podle zastupitele Miloslava Kubínka (ANO) ovšem nacistická uniforma při prvním pietním aktu v roce 2015 nikomu nevadila. „Mám z té akce snímek, který dokazuje, že i tehdy zde byla nacistická uniforma," řekl Miloslav Kubínek.

Ovšem proti tomuto tvrzení se ohradili účastníci z roku 2015, kdy byla pamětní deska věnována pilotům z Rakovnicka ve službách Královského letectva Velké Británie. A ti se shodnou na jediném: „Ano, byla zde nacistická uniforma, ovšem ne při pietní aktu a ne v blízkosti desky. Organizátor zkrátka pietní akci nezvládl."