Provozovatel ústecké vinotéky říká: „Zákon nás zlikviduje“

Sudové víno bývá obvykle o polovinu levnější než víno z lahve. Proto ho velká část zákazníků v Ústeckém kraji vyhledává.

Obliba pití sudového vína na severu Čech stále roste. Jenom na území krajského města existuje více jak dvacet vinoték, které vám nabídnou sklenku rozlévaného sudového vína.

Podle nového zákona se budou muset provozovatelé vinoték, kteří budou chtít prodávat sudová vína, stát „výrobci vína" a objeví se v registru majitelů vinohradů.

Majitel ústecké vinotéky La Barrique Pavel Tománek s novelou zákona nesouhlasí. „Zákon přispěje k jednoznačným krokům a útokům na malé vinotéky a povede k jejich následné likvidaci nebo nárůstu administrativy," myslí si Tománek.

JASNÝ PŮVOD VÍNA

Podle něj je nejdůležitější znát jasný původ každého vína, které se u nás prodává, a stát by měl zaručil, aby se žádné dovezené víno ze zahraničí nevydávalo za české. „V podstatě jde o to, aby se kupující uměl sám rozhodnout, zda dá přednost levnému vínu, které může být pančované, před dražším a kvalitním," upřesňuje Tománek.

„Musím se smířit s tím, že se stanu výrobcem vína, i když víno jen prodávám, budu se muset přihlásit, vyplnit formulář, abych získal statut výrobce vína a mohl ho nadále prodávat" říká Josef Dvořák z Vinného domečku v ústecké Klíši.

„Správný vinotékař by měl vínu rozumět, měl by mít zkušenosti a vybraná vína poznat i po odrůdě tak, aby byl schopen pohlídat, co kupuje," myslí si Dvořák, který prodává rozlévaná i lahvová vína přímo z vinařství Znovín ze Znojma.

Cílem nového zákona je zvýšení kvality prodávaného rozlévaného sudového vína. Současní prodejci vína se ale brání nařčení, že by nyní prodávali nekvalitní pančovaná vína.

PRAVIDELNÉ KONTROLY

„Prodej nekvalitního vína není možný, chodí nám pravidelné kontroly ze státní zemědělské a potravinářské inspekce a odebírají nám vzorky ze sudového vína" vysvětluje Šárka Moravcová, spolumajitelka vinotéky U Zlatého hroznu v ústecké Dlouhé ulici. Nejlevnější sudové víno u nich stojí 43 Kč za litr a nejdražší je moldavský Kagor za 89 Kč za litr.

Hned za rohem, v Pivovarské ulici, najdeme Vinný šenk, který provozuje pan Jiří Dvořáček. „Jsem výslovně proti tomu, aby se omezoval provoz malých vinoték tím, že nějaký velký výrobce vína vyrobí nekvalitní vína a prodá ho za kvalitní. Já osobně beru sudovku jen od jednoho vinařství a jsem spokojen," vysvětluje Dvořáček.

Podle sommeliéra a majitele vinotéky Podskalák v centru Ústí Petra Klapálka by se měli zákazníci vždy ptát, z jakého vinařství a od jakého vinaře prodávaný produkt je. „Jméno často prozradí kvalitu předem, než víno ochutnáme," vysvětluje Petr Klapálek.

Pavel Hušek