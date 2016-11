Prskavkami řekli ženské věznici v Králíkách znovu ne

Králíky /FOTOGALERIE/– Velký transparent „Věznice sem nepatří. Nechte nás už v klidu žít! Víme sami, co zde chceme mít!", k tomu horký grog, čaj i písně Karla Kryla… a prskavky. V tomto duchu se nesla středeční demonstrace na Velkém náměstí v Králíkách, na kterou přišly více než tři stovky lidí.

Společným jmenovatelem vyjádření všech zúčastněných byl apel na účast v referendu a nespokojenost s komunikací ministerstva spravedlnosti.

Kralickým se totiž nelíbí, že by z areálu bývalého dětského výchovného ústavu měla vzniknout ženská věznice. Ministerstvo spravedlnosti již zažádalo o převod budovy, ačkoli ministr Robert Pelikán na zářijovém setkání veřejně slíbil, že přihlédne k výsledku referenda. „Radši se k tomu nebudu vyjadřovat, musela bych být sprostá," nebrala si servítky jedna z důchodkyň, která nechyběla ani na setkání s ministrem, ani na demonstraci a v pátek se chystá jít k referendu.

Právě na jeho důležitost měla demonstrace upozornit. „Jsem ráda, že lidé přišli. Měli možnost si poslechnout, co si o tom kdo myslí, a dát najevo svůj názor," uvedla starostka Jana Ponocná a zároveň ocenila poklidný průběh setkání. „Pokud by ale k referendu přišli pouze ti, kteří byli na náměstí, tak to by nestačilo," apelovala na občany starostka.

Protestní akci zorganizovala iniciativa Ne azylovému domu v Králíkách, která jednání ministra považuje za podvod. „To je jako když jste na novomanželské dovolené a máte v kapse podepsanou rozvodovou smlouvu," glosoval organizátor Michal Souček.

MINISTERSTVO BY MĚLO VÝSLEDKY RESPEKTOVAT

Otázka referenda v Králíkách zní: „Souhlasíte s tím, aby v areálu bývalého Dětského výchovného ústavu v Králíkách zřídilo Ministerstvo spravedlnosti ČR ženskou věznici s dohledem?"

Na pódiu nestála pouze starostka Králík Jana Ponocná, vystoupil zde i hejtman Martin Netolický. Ten neopomněl připomenout, že nařčení ministra ze zářijového setkání, že se „do toho motá jen proto, že je před volbami", není pravda, a vyzval Kralické k účasti v referendu. „I přes to, že nebudou jeho výsledky pro ministerstvo závazné, mělo by je respektovat, protože půjde o vůli lidí, kteří v oblasti žijí, pracují a vychovávají své děti," konstatoval.

Po boku hejtmana na pódiu stál například i bývalý mýtský starosta Miloslav Soušek či Martin Palán, zástupce resortu Dolní Morava. Pro Deník podotkl, že kauzu vidí ve dvou rovinách: jako otec dvou dětí, které navštěvují tamní školu, ale i jako člen představenstva společnosti Sněžník. „Dlouhodobě pociťujeme nedostatek bytů," naznačil, co by společnost v objektu bývalého „pasťáku" chtěla vybudovat.

Závěr demonstrace patřil prskavkám, kterými lidé „prskali" na jednání ministra spravedlnosti.

Lidé z Králík v referendu odmítli záměr zřízení věznice ve městě

Obyvatelé Králík v referendu odmítli záměr zřízení věznice z bývalého dětského výchovného ústavu. Budova patří státu. Výsledek není pro ministerstvo spravedlnosti závazný, ministr spravedlnosti Robert Pelikán ale přislíbil, že bude k výsledkům hlasování přihlížet. Výsledky hlasování zveřejnila králická radnice na své webové stránce.



Lidé odpovídali na otázku "Souhlasíte s tím, aby v areálu bývalého Dětského výchovného ústavu v Králíkách zřídilo Ministerstvo spravedlnosti ČR ženskou věznici s dohledem?". Referenda se zúčastnilo 1571 lidí z 3513 oprávněných voličů, účast dosáhla téměř 45 procent. K platnosti plebiscitu je podle zákona nutná účast alespoň 35 procent. Ze zúčastněných hlasovalo platným způsobem proti vzniku ženské věznice 1348 lidí, což představuje skoro 86 procent.



V několikatisícových Králíkách by mělo být podle představ ministerstva časem umístěno až 200 vězenkyň s nejmírnějším stupněm ostrahy. Podle Vězeňské služby by ve věznici mohlo najít práci 120 lidí, mělo by v ní vzniknout učiliště pro odsouzené s obory kuchař, číšník a švadlena. Zařízení by spolupracovalo s místními dodavateli. Vězeňská služba již objekt převzala od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.



Dětský výchovný ústav v Králíkách ukončil činnost na konci roku 2014. Králíky už letos o vypsání místního referenda o jeho využití jednou uvažovaly. Impulzem k tomu byl záměr ministerstva vnitra zřídit v objektu pobytové zařízení pro žadatele o azyl. Proti byla část obyvatel i někteří politici. Jejich hlavními argumenty byly obavy, že přítomnost cizinců poškodí turistický ruch v regionu, přistěhovalci se nezačlení mezi místní a nemuseli by se v malém městě cítit dobře. Ministerstvo vnitra nakonec od svého plánu ustoupilo.