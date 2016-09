Průtoky řek jsou stále nízké, lépe je na tom jih a západ země

Praha - Průtoky v českých řekách zůstávají většinou stále nízké, příliš nepomohl ani sporadický déšť. Největší sucho trápí vodáky ve východních Čechách a na Moravě. O něco lépe jsou na tom jižní a západní Čechy, sdělil Vojtěch Jančar z Českého kanoistického svazu.

Ilustrační fotoFoto: Deník/archiv

Sjízdná je Vltava pod Vyšším Brodem a také Otava od Sušice. Vypouštění vody z rybníků pomohlo Lužnici, která je splavná v celém toku včetně peřejnatého úseku pod Táborem. Ze stejných důvodů má dobrou vodu i přítok Lužnice Nežárka.

Berounka s Ohří jsou dobře sjízdné v obvyklých úsecích, tedy Berounka od Plzně a Ohře od Chebu, uvedl Jančar. "Pozor na opravy jezů, které se začínají někde projevovat," dodal.

Naopak téměř na suchu je Sázava. Pod Týnec se vyjet prakticky nedá a střední tok nabízí jenom jez a pod ním mělčinu. Nedostatek vody trápí Sázavu na konci sezony v posledních letech stále častěji. "Průtoky nezlepší ani víkendové vypouštění vody na Trnávce, kde bude možné pro zkušené vodáky trénovat na umělém kanále pod přehradou u Želivi. Ovšem vodu z Želivky pohltí jezero u Nesměřic a její vody Sázavu neposílí," podotkl Jančar.

Špatně jsou na tom i Labe s Jizerou. Jizera je sice splavná, ale podobně jako na Sázavě se vodáci musí připravit na mělčiny pod jezy. Labe je možné sjíždět od Jaroměře. Menší toky mají spíše nedostatek vody, i když sjet se dá Ploučnice či Bílina. Orlice jsou téměř bez vody a doporučit lze jen spojenou řeku od Týniště nad Orlicí.

Na Moravě je situace ještě horší. Splavné jsou jen střední a dolní tok Moravy a totéž platí o Dyji, kde lze vyplout od Znojma a pokračovat třeba až do Moravy a po ní do Dunaje. "Menší toky Vysočiny jsou splavné omezeně na dolních tocích, Bečva je spíše suchá a tak zbývá Odra od Ostravy směrem do Polska," dodal Jančar.