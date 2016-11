Průvod jako protest proti kožešinovým farmám dnes projde Prahou

Praha - Aktivisté, kteří v Praze hodlají protestovat proti kožešinovým farmám, vyjdou dnes po 14:00 ze Střeleckého ostrova směrem na Václavské náměstí. "Již jen pár dní zbývá do zahájení takzvané kožkovací sezóny, v níž bude v naší zemi dalších 20.000 zvířat naházeno do plynových komor jenom proto, aby jejich srst mohla ozdobit zimní kabáty," řekl předseda pořádajícího spolku Obraz (Obránci zvířat).

Norek americkýFoto: čtk

Poslanecká sněmovna začne v úterý v prvním čtení projednávat návrh několika desítek zákonodárců z různých stran na zákaz kožešinových farem. Vláda k němu dříve zaujala neutrální postoj. Podle návrhu by se od roku 2017 nesměly zakládat nové farmy a do konce roku 2018 by měly ukončit svojí činnost dosavadní podniky. Zákaz by se neměl týkat chovů králíků, neboť kožešina je v tomto případě pouze vedlejším produktem.

Nejčastěji se v ČR na kožešiny chovají norci a lišky. Ročně jich je zpracováno přibližně 20.000. Počet farem se dlouhodobě snižuje. Podle veterinářů jich ještě v roce 2000 fungovalo 26. Nyní je v republice aktivních devět farem, loni skončila farma ve Zbýšově a chov lišek v Křižanovicích. Tam ale podle Státní veterinární správy pokračuje chov norků.