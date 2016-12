Průvod s červenými deštníky odsoudil násilí vůči prostituujícím

Praha /FOTOGALERIE/ - Na násilí v sexbyznysu se v sobotu snažil upozornit průvod s červenými deštníky, který prošel centrem Prahy. Uspořádala ho organizace Rozkoš bez rizika (R-R), která se zaměřuje na pomoc sexuálním pracovnicím a pracovníkům a na prevenci sexuálně přenosných chorob. Na 17. prosince připadá světový den ukončení násilí na ženách a mužích, kteří se živí sexem. Podle zástupkyň R-R by k jejich většímu bezpečí přispělo zavedení takzvaných zón tolerance.

„Policejní statistiky uvádějí, že 31 osob v sexbyznysu bylo zabito (od roku 1999). Nicméně jsou to statistiky před rokem. Od té doby se úmrtí neevidují," řekla vedoucí sociální divize R-R Tereza Musilová. Obětí se stalo 29 prostitutek a dva prostituti.

Oběti se bojí obrátit na strážníky

Průvod, do něhož se zapojily dvě desítky žen, vyrazil z Karlova náměstí. Právě tohle je jedno z míst pouliční prostituce. Účastnice s červenými deštníky, které symbolizují odpor k násilnému chování vůči sexuálním pracovnicím a pracovníkům i k jejich kriminalizování, pokračoval na Václavské náměstí a odtud zamířil do Vrchlického sadů. Akce skončila zapálením svíček na památku obětí.

Podle zjištění R-R na bezpečnost pracovnic „na trase" dopadly negativně vyhlášky se zákazem prostituce na vybraných místech. Klienti vyžadují sex bez ochrany, nechtějí platit, časté jsou i fyzické výpady, výjimkou není ani znásilnění. Oběti se pak totiž bojí obrátit na strážníky či policisty, protože obvykle ještě dostanou pokutu za poskytování služeb na nedovoleném místě.

K větší bezpečnosti by mohly přispět zóny tolerance

Tři ze čtyř žen z venkovních stanovišť uvedly, že za provozování prostituce pokutu dostaly. Pracovnice v sexbyznysu si stěžují i na přístup a násilné chování některých strážníků a policistů.

Podle zástupkyň R-R by k větší bezpečnosti přispělo zřízení takzvaných zón tolerance, kde by se sexuální služby poskytovaly za stanovených pravidel. Bývají to třeba části ulic či oplocené areály. Existují v řadě západních měst.

Světový den se připomíná od roku 2003

„Mají s tím velmi dobrou zkušenost například v Německu a Holandsku. Existují tam speciální zóny, kde je povolena pouliční prostituce. Zahraniční zdroje uvádějí, že násilí se tam zmenšilo o 80 procent. Budeme moc rádi, pokud se to v ČR podaří jednoho dne také prosadit," uvedla Musilová. Česko zákon o regulaci prostituce nemá.

Světový den za ukončení násilí v sexbyznysu se připomíná od roku 2003. Pochody, setkání, demonstrace a další akce se konají v mnoha zemích. Sdružení R-R funguje dvě desetiletí.

Organizace působí ve 12 krajích

Poskytuje hlavně zdravotní a terénní služby. Ročně provede kolem 3000 testů na vir HIV, zhruba 2300 vyšetření na syfilis a další víc než tisícovku kontrol kvůli jiným sexuálně přenosným chorobám.

Rozkoš bez rizika působí ve 12 krajích. Střediska má pak v Praze, Brně a Českých Budějovicích. Provozuje i mobilní ambulanci. Připravila také letáky s desaterem pro zákazníky. Nabádá je třeba k tomu, aby používali kondom, předem si podobu služby dohodli a chovali se slušně a s respektem.

