Průzkum: Alkohol dostanou o Velikonocích dvě třetiny koledníků

Tvrdý alkohol si o Velikonocích dají dvě třetiny plnoletých koledníků. Nejčastěji pijí rum, dále vodku a hořkobylinné likéry. Vyplývá to z průzkumu, který na začátku března pro společnost Stock Plzeň-Božkov provedla agentura NMS Market Research. Nejčastější výslužkou zůstávají kraslice a čokoláda. V průzkumu odpovídalo 508 lidí starších 18 let. Velikonoční pondělí letos vychází na 17. dubna.

Alkohol slouží jako výslužka nejčastěji v obcích do dvou tisíc obyvatel. Nejčastěji mu holdují mimo Prahu a střední Čechy. Typ alkoholu se také mění podle hustoty obyvatelstva. Whisky se nejčastěji pije ve městech s populací od 20.000 do 100.000 obyvatel, slivovice v obcích do 2000 obyvatel, nejčastěji na Moravě.

Více než polovina respondentů průzkumu ale velikonoční tradice, jako je barvení vajíček, pletení pomlázek nebo pečení beránka, nedodržuje. Pro skoro tři čtvrtiny žen jsou Velikonoce svátky jarního období a probouzení přírody, podobný názor má 55 procent mužů. Muži naopak častěji uvažují o Velikonocích spíše jako o dnech volna. Pro 12 procent respondentů znamenají Velikonoce náboženský svátek, častěji pro muže.

O Velikonocích budou více hlídkovat policisté na silnicích. Navzdory nasazení zhruba tří tisíc dopravních policistů během loňských Velikonoc umírali na českých silnicích lidé. Dopravní nehody v ČR si loni během Velikonoc vyžádaly nejméně sedm životů. Nejtragičtějším dnem byla neděle se čtyřmi mrtvými.

Podle údajů Českého statistického úřadu předloni v průměru každý Čech vypil 172,4 litru alkoholických nápojů, v přepočtu 9,8 litru čistého lihu. Meziročně se tak spotřeba v přepočtu na líh snížila o 3,7 procenta. Z toho v přepočtu na líh činily 2,8 litru silné lihoviny, 2,2 litru víno a 4,8 litru pivo.