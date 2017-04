Průzkum: ANO si udržuje náskok. Top 09 stále mimo sněmovnu..

Podle nejnovějšího průzkumu voličských preferencí uskutečněný agenturou Phoenix Research si ANO udržuje pohodlný náskok nad druhou Sociální demokracií, před kterou vede o devět procentních bodů. Před branami sněmovny by zůstali díky koaliční klauzuli Lidovci s hnutím STAN i Top 09.

Kdyby se konaly volby do Poslanecké sněmovny nyní, zůstaly by ve sněmovních lavicích zástupci pouze čtyř stran. ANO s 23,5 procenty by následovala druhá ČSSD se 14,2 procenta a třetí komunisté s 12,1 procenta.

Ve sněmovně by pak usedli již jen zástupci ODS s osmi procenty hlasů. Lidovci spolu se Starosty by sice získali devět procent hlasů, díky vyšší volební klauzuli kvůli společné koalici by však práh sněmovny nepřelezli. Za branou sněmovny by zůstali zástupci Top 09 se 4,7 procenta i Okamurova SPD se 3,6 procenty. Hranici tří procent by ještě překonali o dvě desetiny procenta Piráti.