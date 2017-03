Průzkum: Babiš suverénním vítězem voleb. Topka by zůstala za branami sněmovny

/INFOGRAFIKA/- Doslova o parník vede hnutí ANO Andreje Babiše nad druhou Českou stranou sociálně demokratickou pod vedením Bohuslava Sobotky. Ukázal to průzkum společnosti Phoenix Research.

Kdyby se konaly volby do Poslanecké sněmovny nyní, dostalo by se do dolní komory podle tohoto průzkumu šest stran. S 23,5 procenty by zvítězilo hnutí ANO, druhá ČSSD by získala 14,7 procenta a třetí komunisté 11,8 procenta.

Do poslaneckých lavic by pak usedli ještě občanští demokraté se 7,9 procenty, lidovci s 5,6 procenty a hnutí Starostové a nezávislí s 5 procenty. Za branami Poslanecké sněmovny by zůstali TOP 09 (4,6 procenta), SPD Tomio Okamury (3,5 procenta) i Piráti (3 procenta).

Průzkum pak mimo jiné ukazuje také vzestupnou tendenci nově vzniklého hnutí Realisté Petra Robejška (2,3 procenta), kteří se umístili výše než Svobodní (1,4 procenta) a Zelení (1,3 procenta).

