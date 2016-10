Průzkum: Medici tráví studiem o 16 hodin týdně více než ekonomové

Praha - Studenti lékařských, zdravotnických a farmaceutických oborů stráví ve škole a samostudiem dohromady průměrně 40,7 hodiny týdně, u budoucích ekonomů je to o 15,9 hodiny méně. Vyplývá to z průzkum Eurostudent VI. Hlavní garant průzkumu mezi 16.653 studenty bakalářského a magisterského studia VŠ Jakub Fischer to považuje za velmi překvapivý výsledek. Zaskočila ho výše rozdílu v rozsahu studijní zátěže mezi jednotlivými obory.

Ilustrační foto.Foto: ČTK/PICTURE ALLIANCE

Po budoucích zdravotnících a lékárnicích tráví nejvíce času studiem lidé z technických vysokých škol, celkem 34,7 hodiny týdně. Vedle ekonomů jsou podprůměrně zatíženi studenti některých humanitních a společensko-vědních oborů. V posluchárnách a samostudiem tráví průměrně 27,7 hodiny týdně. Fischer upozornil, že vysoké rozdíly vrhají trochu jiné světlo na systém evropských kreditů nazývaný ECTS. Předpokládá se v něm, že by student VŠ měl průměrně odstudovat 60 evropských kreditů ročně, jeden evropský kredit by měl mít zátěž mezi 25 a 30 hodinami. "To platí pro všechny obory. Najednou se ukazuje, že v České republice to asi tak úplně neplatí, čili to bude vyžadovat nějakou hlubší analýzu," řekl Fischer. Průměrně studenti prezenčního studia stráví v posluchárnách nebo samostudiem 33,3 hodiny týdně. Nejvíce času tráví ve škole od pondělí do čtvrtka, páteční průměr strávený studiem ve škole je pouze 1,5 hodiny. Placené práci věnují nejvíce času budoucí právníci, průměrně 21 hodin týdně. Ze studentů, kteří mají pravidelnou placenou práci, má přes 60 procent studentů právnických, ekonomických a pedagogických oborů vyšší než poloviční úvazek.

Autor: ČTK