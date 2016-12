Průzkum: Motivací pro vstup do politiky je dle většiny osobní blaho

Praha - Více než čtyři pětiny občanů Česka se domnívají, že motivací lidí pro vstup do politiky je blaho jednotlivce. Vstupem do politické strany chtějí podle názoru veřejnosti získat kontakty, výhodné pozice a funkce v budoucnu a také peníze. Nejsilnějším důvodem by přitom podle názoru občanů měla být vůle změnit situaci společnosti k lepšímu. Vyplývá to z výsledků letošního průzkumu, který provedlo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Sněmovna. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

O tom, že lidé vstupují do stran kvůli získání kontaktu, bylo v průzkumu přesvědčeno 87 procent respondentů. Získání výhodné pozice a funkce v budoucnu označilo za motiv 85 procent a finanční zisk 82 procent dotázaných. Správné by přitom bylo podle devíti lidí z deseti vstoupit do strany ve snaze změnit situaci k lepšímu. Že tomu tak je, se však domnívá 61 procent dotázaných. Vstup do strany kvůli finančnímu prospěchu odsoudilo osm lidí z deseti. Pro tři čtvrtiny je nesprávnou motivací zisk výhodných funkcí a pozic. Názory na to, z jakých důvodů je správné do politiky vstupovat, jsou od roku 2003 poměrně stabilní. Názory na skutečné důvody se ale v čase mění. Aktuální výsledky jsou srovnatelné se situací v letech 2008 a 2010. Dominuje snaha získat kontakty, názor byl nejsilnější v roce 2007, kdy ho zastávalo 88 procent respondentů. Finanční prospěch je od roku 2007 zmiňován jak o jeden ze tří nejčastějších důvodů motivace, v roce 2003 to jako důvod zmínilo 66 procent lidí, což byl nejméně zastoupený názor.

Autor: ČTK