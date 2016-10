Průzkum: Rodiče vedou děti ke sportu, ale příkladem jim nejdou

Praha - Téměř tři čtvrtiny rodičů dětí od pěti do 12 let vedou své děti ke sportu. Sami jim ale příkladem nejdou, alespoň jednou týdně sportuje pouze desetina rodičů těchto dětí. Zjistil to průzkum agentury NMS Research pro společnost Sazka, kterého se na konci prázdnin zúčastnilo 500 respondentů.

Sportování dětí. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martina Hašková

Pětina rodičů by dokonce ze svých dětí chtěla mít vrcholové sportovce. Čtvrtina rodičů s jedním nebo více dětmi na prvním stupni základní školy se ale nehýbe vůbec. Přibližně dvě třetiny z nich sportují zřídka, tedy maximálně dvakrát do měsíce. O víkendovém programu rozhodují ženy Pro většinu rodičů jsou podle průzkumu pohybové aktivity pouze jednou z možných náplní volného času dětí. „Pouze malé množství rodičů chápe sportování jako nutnou součást života dětí významnou nejen pro zdravý způsob života dětí, ale především jako nutný návyk pro pohybové aktivity v dospělosti," uvedl v tiskové zprávě Tomáš Perič, odborník na sport dětí z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. V rodinách s malými dětmi rozhodují o víkendovém programu zejména ženy. Možné aktivity vybírají nejčastěji na internetu nebo na doporučení známých. Z aktivního trávení volného času převažují výlety do přírody nebo za kulturou. Domácnosti vydají na sportování asi 926 korun Sportovní program je na třetím místě. „Velká část respondentů však preferuje o víkendu odpočívat doma nebo nanejvýš vyrazit na návštěvu ke známým," doplnili autoři průzkumu. Pro vyhledání sportovních aktivit může sloužit také web Sportvokoli.cz, kde je vedle adresáře sportovních klubů také kalendář akcí. Průměrně české domácnosti vydají na sportování všech svých členů 926 korun měsíčně. To je obdobná částka, jakou vydají na stravování mimo domov. Web uvádí startovné a vstupné Někteří rodiče uvedli, že na sport nemají peníze. Pětina rodin za pohyb neplatí nic. „Nutno podotknout, že sportovat lze prakticky zadarmo, a to i na organizovaných akcích. U každé akce na portále Sportvokoli.cz uvádíme vstupné či startovné, drtivá většina událostí je však bezplatná," uvedl mluvčí Sazky Václav Friedmann. Čtěte také: Vetchý propaguje sport, i když mu hereckou kariéru neusnadnil

Autor: ČTK