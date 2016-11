Průzkum: Starostové by předehnali TOP 09

Praha – Pokud by se volby do Poslanecké sněmovny konaly nyní, uspělo by pět politických subjektů.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Pokud by TOP 09 kandidovala bez partnerského hnutí STAN, pravděpodobně by se do sněmovny nedostala, naopak blíže zisku sněmovních mandátů jsou Starostové, kterým vyjádřilo svou podporu 4,7 procenta respondentů. Největší oblibě voličů se v současné době těší hnutí ANO 2011, které předstihlo ČSSD o více než 8 procent. Tvrdí to aspoň listopadový průzkum agentury Phoenix on-line research, který byl online metodou uskutečněn na vzorku 1018 respondentů. Bronzovou příčku obsadila KSČM s naměřenými 10,5 procenta, následuje ODS se ziskem 7,9 procenta preferencí a KDU-ČSL s rovnými 6 procenty. (zpd)

Autor: Redakce