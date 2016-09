Průzkum: Tři čtvrtiny Čechů neví, kde hledat pomoc v péči o blízké

Praha – Tři čtvrtiny Čechů nevědí, kde vyhledat pomoc v případě, když začnou reálně řešit péči o své blízké. Až 67 procent lidí přitom ve svých plánech uvažuje o tom, kde a jak jejich rodiče a prarodiče stráví zbytek svého života. Nejčastěji se ale obávají toho, že péče bude psychicky a finančně náročná. Vyplývá to z průzkumu ppm factum research pro Charitu ČR, která výsledky představila na dnešní tiskové konferenci.

Ilustrační foto. Foto: Archiv Deníku

Více než 60 procent Čechů si přeje zestárnout doma s pomocí rodiny a asistentů, to samé by zajistili i svým rodičům. „V českých rodinách se tedy počítá s tím, že by se děti měly postarat o rodiče," řekla dnes na tiskové konferenci Anna Matysková z Charity ČR. Více než 40 procent respondentů podle ní odpovědělo, že by se o rodiče postarali osobně a další velká část by se na péči podílela.

„Potvrdilo se, že téma je více než aktuální," uvedla. Více než polovina Čechů má ve svém okolí někoho, kdo potřebuje pomoc třetí osoby, každý třetí obyvatel má někoho takového dokonce přímo v rodině. Na 35 procent Čechů má přímo zkušenost s domácí péčí, nebo přímo zprostředkovanou.

Péče o starší

„Pozitivní je, že Češi vnímají péči o blízké kladně a myslí si, že je třeba dobré se kvůli péči o někoho blízkého vzdát zaměstnání, nebo případně náročných koníčků," konstatovala. Češi projevují podle ní velkou zodpovědnost za své příbuzné. Do svých plánů péči zahrnují i při případném stěhování a přemýšlejí, zda budou rodičům nablízku či kalkulují s tím, zda to do budoucna zkomplikuje péči o ně.

„Pozitivní je, že přes 60 procent péči o starší bere jako pozitivní věc. Zarážející však je, že až 20 procent to bere negativně. To je poměrně velká skupina lidí. Je třeba se zabývat proč," upozornil ředitel Charity ČR Lukáš Curylo.

Většina lidí chce podle něj dožít doma, realita je ale jinde. Děti spíše pomáhají rodičům návštěvou nebo pomocí s nákupem, ale těch, kteří si prarodiče vezmu k sobě domů, je méně. Strach se podle Curyla projevuje u mladých lidí, že to nezvládnou při péči o vlastní rodiny a při řešení vlastních ekonomických problémů.

Naprostá většina Čechů si také myslí, že v procesu péče o blízké by se měly angažovat charitativní organizace, které služby poskytují. Ty ale také dlouhodobě apelují na stát, aby spravedlivěji financoval sociální služby a kvalifikované pracovníky.