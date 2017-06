Průzkum ukázal propad ČSSD. Je až čtvrtá za ODS, KSČM a vítězem ANO

Volby do Sněmovny by nyní vyhrálo hnutí ANO se ziskem 31,5 procenta. ČSSD se po květnové vládní krizi propadla až na čtvrté místo za ODS a KSČM. Do Sněmovny by se dostaly také TOP 09, koalice lidovců se STAN a rovněž Okamurova SPD. Vyplývá to z průzkumu TNS Kantar pro Českou televizi (ČT).

Hnutí ANO dosáhlo v květnovém průzkumu stejného výsledku jako v dubnu. Stagnovali také občanští demokraté na 11,5 procenta a komunisté na 10,5 procenta. Obě strany si ale v pořadí polepšily, protože sociální demokraté proti dubnu klesli o dva procentní body na deset procent. TOP 09 si naopak polepšila o 2,5 procentního bodu na devět procent. Lidovce by volilo 8,5 procenta lidí a STAN dvě procenta. Obě strany ale hodlají kandidovat společně, pro vstup do Sněmovny tak potřebují získat dohromady alespoň deset procent hlasů. SPD by nyní získala šest procent hlasů. ČTĚTE TAKÉ: Proti teroristům přitvrdíme, dala najevo britská premiérka Průzkum se uskutečnil od 9. do 29. května a zúčastnilo se ho 1200 lidí. Volební model pak zahrnuje odpovědi 813 dotázaných, kteří zvažují účast ve volbách. Vládní krize začala 2. května, kdy premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) oznámil, že kvůli nejasnostem kolem Babišova podnikání a jeho majetkových poměrů podá demisi celé vlády. O tři dny později ale uvedl, že ji nebude podávat, protože prezident Miloš Zeman si vykládá ústavu tak, že by měl odejít jen premiér. Navrhl odvolat pouze Babiše z funkce ministra financí. Nakonec ho 24. května oficiálně nahradil Ivan Pilný (ANO). ČTĚTE TAKÉ: Vyhánění lidí kvůli národnosti se nesmí opakovat, řekl Bělobrádek

