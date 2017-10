Průzkumy nás podhodnocují. Chceme dosáhnout deseti procent, říká Okamura

Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) chce ve volbách dosáhnout dvouciferného výsledku a v povolebních vyjednáváních být jazýčkem na vahách. V rozhovoru to řekl předseda a volební lídr hnutí Tomio Okamura. Průzkumy, které SPD přisuzují mezi šesti a devíti procenty, jsou podle něj podhodnocené. Podporu cítí Okamura v celé zemi, silnější je v krajích, kde jsou sociální problémy.

"My jednoznačně usilujeme o dvouciferný výsledek, to je náš cíl," řekl Okamura. S takovým volebním ziskem by se podle něj z SPD stala parlamentní síla, se kterou se ostatní budou muset bavit.

Výsledky v průzkumech podle něj SPD podhodnocují, stejně jako tomu bylo v minulých volbách u hnutí Úsvit, které tehdy vedl. "Vzpomínám na poslední průzkumy podvodných agentur, kdy mi ve volebním týdnu v posledním průzkumu dali 1,5 procenta," řekl. Úsvit před čtyřmi lety získal 6,9 procenta hlasů.

I kvůli tomu Okamura očekává, že letos bude výsledek SPD lepší, než průzkumy slibují. "Oproti průzkumům bývá skutečný Okamurův výsledek, a to cituji některé politology, minimálně o tři až čtyři procenta lepší," řekl. Proti minulým volbám se podle něj změnilo to, že média musela přiznat, že podpora pro jeho hnutí je významná.

Volební potenciál má SPD podle Okamury v celé republice. Potvrdily to podle něj loňské krajské volby, když SPD rok po svém založení pronikla do deseti ze 13 krajských zastupitelstev. "Když vezmeme téma třeba bezpečnosti, tak tady cítím podporu plošně, protože je naše strana bezesporu lídrem v tématu bezpečnosti. Věnujeme se jí politicky nekorektně, na rovinu a pojmenováváme věci, jak je cítíme a tak jak jsou," řekl Okamura. Podobně se podle něj daří SPD oslovovat voliče s tématy přímé demokracie a odvolatelnosti politiků.

Větší podporu má ale hnutí v regionech se sociálními problémy. "Když přijdeme na naše velice klíčové téma peníze slušným a řádným občanů, a ne parazitům, což je heslo z jednoho našeho billboardu, tak zde zcela prokazatelně mámě větší podporu v regionech, kde se s tímto zcela očividně a zcela signifikantně občané potýkají v běžném životě," řekl Okamura.

"Nejmenší citlivost na toto téma má Praha. Nejmenší potenciál z tohoto pohledu máme v Praze, která tyto problémy cítí nejméně. Čím dál jdete od Prahy, tím ta podpora stoupá," řekl Okamura. S tématem se mu daří oslovovat voliče zejména v Moravskoslezském, Ústeckém a Olomouckém kraji.